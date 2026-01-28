Fingieron ser trabajadores de piscina, ataron a las víctimas y robaron su casa

Capturados por el robo: dos hombres simulaban ser reparadores de piletas en San Isidro
Dos hombres han sido arrestados en La Matanza, acusados de perpetrar un violento robo al hacerse pasar por técnicos en reparación de piletas.
El insólito suceso tuvo lugar a mediados de diciembre, en Boulogne, donde cuatro individuos llegaron en un Chevrolet Prisma. Engañaron a una empleada doméstica, afirmando que eran especialistas en su oficio.
Una vez dentro de la vivienda, atacaron a la empleada y a la dueña del hogar, una jubilada de 81 años. Procedieron a atarlas y despojarles de objetos de valor y dinero en efectivo.
Las autoridades comenzaron a seguir el rastro del vehículo, que tenía la patente alterada. Esto condujo a la identificación del conductor, Sergio Hernández, quien fue detenido por la policía. Junto al mismo, dos cómplices fueron también identificados, lo que llevó a una intensa búsqueda.
Los esfuerzos de la Dirección Departamental de Investigaciones de San Isidro permitieron localizar a los restantes sospechosos. Con autorización del Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, se realizó un allanamiento en una vivienda situada en la calle Esquiro 6040, La Matanza.
Durante el operativo, fueron arrestados Ivan Mathias Lemos, de 34 años, y Javier Maximiliano Cibello, de 49. Además, se incautó el vehículo usado en el delito, un reloj de pulsera, dos teléfonos celulares, ropa y documentos clave para la investigación, bajo la carátula de robo agravado.