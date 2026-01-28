Impuestos 2026 en Córdoba: Págalo en 6 Cuotas Sin Interés con Cordobesa

Desde ahora, las familias argentinas tienen una oportunidad interesante para aliviar sus gastos. Bancor, en colaboración con la Dirección General de Rentas del Gobierno de Córdoba, ha lanzado un programa que permite abonar impuestos en cómodas cuotas.

Ante un panorama económico desafiante, Bancor se posiciona como un aliado clave para los cordobeses, ofreciendo la posibilidad de pagar los impuestos de 2026 en 6 cuotas sin interés a través de la tarjeta Cordobesa crédito, disponible en Visa y Mastercard.

Beneficios de la nueva modalidad de pago

Esta financiación abarca varios tributos, que incluyen el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Automotor y Embarcaciones. Al abonar la suma total, los contribuyentes podrán disfrutar de un 15% de descuento establecido por la Provincia. Aquellos que cumplan con sus obligaciones tendrán la oportunidad de acceder a un 30% de descuento adicional.

Introducing el “Descuento Córdoba 2026”

Un atractivo adicional para los propietarios de viviendas únicas es el nuevo “Descuento Córdoba 2026”, que ofrece una rebaja del 25% sobre la valuación fiscal, siempre que esta no supere los $124 millones. Este descuento se añade a los beneficios disponibles para quienes utilicen la tarjeta Cordobesa.

La primera fecha de vencimiento está programada para el 10 de febrero de 2026, y los contribuyentes pueden comenzar a realizar sus pagos a través del portal de Rentas, ya sea para el monto total o para la primera cuota del plan anual.

Bancor y su compromiso social

Con esta iniciativa, Bancor refuerza su compromiso como banco cercano a la comunidad, apoyando las políticas del Gobierno de Córdoba para fomentar el consumo responsable, el bienestar ciudadano y el progreso de la región.

¿Cómo obtener la tarjeta Cordobesa crédito?

Aquellos que todavía no cuenten con la tarjeta pueden solicitarla fácilmente de manera online, a través de la app Bancón, o en cualquiera de las sucursales de Bancor. Todo el proceso es rápido y accesible.

Pagar tus impuestos es sencillo

Realizar el pago es un proceso sencillo:

– Ingresa a Ciudadano Digital (CIDI) o a la página web de Rentas.

– Selecciona el impuesto a abonar y escoge Cordobesa crédito como tu método de pago.

Las opciones de financiación están disponibles para tarjeta Cordobesa crédito en su versión Visa y Mastercard.