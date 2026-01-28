miércoles, enero 28, 2026
Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del 27 de Enero de 2026

Resultados de la Quiniela del 27 de enero de 2026: ¿Cuáles son los números ganadores?

La Quiniela, el juego de azar más querido por los argentinos, vuelve a ser protagonista. Este 27 de enero, los números ganadores resultaron ser muy esperados por los apostadores y la tradición que rodea a este popular juego.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD

– El número más destacado fue: 7645. Aquí te traemos la lista completa de los 20 números sorteados:

  1. 7645
  2. 0581
  3. 4443
  4. 3729
  5. 7816
  6. 3478
  7. 6750
  8. 7602
  9. 1754
  10. 4825
  11. 9490
  12. 8352
  13. 5057
  14. 8555
  15. 4192
  16. 3858
  17. 2486
  18. 0643
  19. 4684
  20. 5747

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA

– El número destacado fue: 1534. Aquí están los 20 números sorteados:

  1. 1534
  2. 8344
  3. 5526
  4. 4283
  5. 8726
  6. 3047
  7. 7004
  8. 0644
  9. 5980
  10. 9427
  11. 3672
  12. 6806
  13. 6296
  14. 5824
  15. 1750
  16. 9363
  17. 5565
  18. 4811
  19. 1297
  20. 2004

Resultados Quiniela Primera CIUDAD

– El número líder fue: 0533. Aquí están los números sorteados:

  1. 0533
  2. 3680
  3. 0056
  4. 7237
  5. 5599
  6. 3709
  7. 1951
  8. 2506
  9. 2738
  10. 9359
  11. 5371
  12. 3016
  13. 9353
  14. 7473
  15. 2678
  16. 5560
  17. 9866
  18. 5605
  19. 3225
  20. 0084

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA

– El número destacado fue: 8802. Aquí tienes la lista completa:

  1. 8802
  2. 5055
  3. 4575
  4. 0137
  5. 2549
  6. 2480
  7. 0634
  8. 1911
  9. 1695
  10. 2635
  11. 8292
  12. 3756
  13. 0261
  14. 3383
  15. 4790
  16. 9831
  17. 9304
  18. 8982
  19. 0318
  20. 5200

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD

– El número destacado fue: 5148. Estos son los 20 números sorteados:

  1. 5148
  2. 0808
  3. 1996
  4. 2979
  5. 6734
  6. 4604
  7. 6969
  8. 8860
  9. 6235
  10. 0211
  11. 1914
  12. 4560
  13. 9332
  14. 7707
  15. 0942
  16. 0307
  17. 3734
  18. 2582
  19. 9896
  20. 4254

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA

– El número destacado fue: 4474. Aquí están los números de la suerte:

  1. 4474
  2. 8309
  3. 0542
  4. 8262
  5. 6179
  6. 6737
  7. 7464
  8. 0852
  9. 8573
  10. 5995
  11. 6688
  12. 7950
  13. 6479
  14. 8896
  15. 4070
  16. 1118
  17. 2683
  18. 1553
  19. 8006
  20. 7608

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD

– El número principal fue: 7812. Estos son los 20 números sorteados:

  1. 7812
  2. 5708
  3. 3469
  4. 0422
  5. 6776
  6. 1082
  7. 7592
  8. 2484
  9. 2011
  10. 6059
  11. 9929
  12. 6672
  13. 4025
  14. 5791
  15. 0274
  16. 4811
  17. 3068
  18. 6153
  19. 0122
  20. 5711

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA

– El número de la suerte fue: 9002. Aquí están los 20 números:

  1. 9002
  2. 5522
  3. 8304
  4. 0556
  5. 1812
  6. 7582
  7. 4945
  8. 7038
  9. 8362
  10. 9956
  11. 1102
  12. 4614
  13. 7875
  14. 4138
  15. 6461
  16. 9818
  17. 2805
  18. 5983
  19. 9604
  20. 2847

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD

– El número destacado fue: 1073. Aquí la lista de números ganadores:

  1. 1073
  2. 2375
  3. 1668
  4. 3676
  5. 0176
  6. 3298
  7. 8769
  8. 1199
  9. 1479
  10. 1362
  11. 1018
  12. 4661
  13. 4166
  14. 8831
  15. 4172
  16. 9361
  17. 6586
  18. 0346
  19. 8230
  20. 2862

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA

– El número principal fue: 9597. Aquí está la lista de los números sorteados:

  1. 9597
  2. 7127
  3. 6362
  4. 0357
  5. 6223
  6. 7271
  7. 6710
  8. 6608
  9. 8894
  10. 3369
  11. 7695
  12. 4124
  13. 1762
  14. 4190
  15. 8107
  16. 0321
  17. 2004
  18. 3555
  19. 2341
  20. 4880

Resultados de la Quiniela del 27 de enero de 2026 por provincia

Córdoba: Previa: 8352, Primera: 4570, Matutina: 4235, Vespertina: 6013, Nocturna: 9512.

Santa Fe: Previa: 4572, Primera: 8932, Matutina: 6039, Vespertina: 6095, Nocturna: 9320.

Entre Ríos: Previa: 5196, Primera: 5724, Matutina: 8293, Vespertina: 0380, Nocturna: 1142.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela permite apostar a números de una a cuatro cifras, en un rango del 0000 al 9999. Los apostadores pueden jugar a la cabeza (primera posición) o a diferentes premios. Las ganancias dependen del total de cifras acertadas y de la ubicación seleccionada en el sorteo oficial.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan cinco veces al día de lunes a sábado:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.

