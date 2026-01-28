Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del 27 de Enero de 2026

Resultados de la Quiniela del 27 de enero de 2026: ¿Cuáles son los números ganadores?

La Quiniela, el juego de azar más querido por los argentinos, vuelve a ser protagonista. Este 27 de enero, los números ganadores resultaron ser muy esperados por los apostadores y la tradición que rodea a este popular juego.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD

– El número más destacado fue: 7645. Aquí te traemos la lista completa de los 20 números sorteados:

7645 0581 4443 3729 7816 3478 6750 7602 1754 4825 9490 8352 5057 8555 4192 3858 2486 0643 4684 5747

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA

– El número destacado fue: 1534. Aquí están los 20 números sorteados:

1534 8344 5526 4283 8726 3047 7004 0644 5980 9427 3672 6806 6296 5824 1750 9363 5565 4811 1297 2004

Resultados Quiniela Primera CIUDAD

– El número líder fue: 0533. Aquí están los números sorteados:

0533 3680 0056 7237 5599 3709 1951 2506 2738 9359 5371 3016 9353 7473 2678 5560 9866 5605 3225 0084

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA

– El número destacado fue: 8802. Aquí tienes la lista completa:

8802 5055 4575 0137 2549 2480 0634 1911 1695 2635 8292 3756 0261 3383 4790 9831 9304 8982 0318 5200

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD

– El número destacado fue: 5148. Estos son los 20 números sorteados:

5148 0808 1996 2979 6734 4604 6969 8860 6235 0211 1914 4560 9332 7707 0942 0307 3734 2582 9896 4254

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA

– El número destacado fue: 4474. Aquí están los números de la suerte:

4474 8309 0542 8262 6179 6737 7464 0852 8573 5995 6688 7950 6479 8896 4070 1118 2683 1553 8006 7608

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD

– El número principal fue: 7812. Estos son los 20 números sorteados:

7812 5708 3469 0422 6776 1082 7592 2484 2011 6059 9929 6672 4025 5791 0274 4811 3068 6153 0122 5711

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA

– El número de la suerte fue: 9002. Aquí están los 20 números:

9002 5522 8304 0556 1812 7582 4945 7038 8362 9956 1102 4614 7875 4138 6461 9818 2805 5983 9604 2847

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD

– El número destacado fue: 1073. Aquí la lista de números ganadores:

1073 2375 1668 3676 0176 3298 8769 1199 1479 1362 1018 4661 4166 8831 4172 9361 6586 0346 8230 2862

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA

– El número principal fue: 9597. Aquí está la lista de los números sorteados:

9597 7127 6362 0357 6223 7271 6710 6608 8894 3369 7695 4124 1762 4190 8107 0321 2004 3555 2341 4880

Resultados de la Quiniela del 27 de enero de 2026 por provincia

Córdoba: Previa: 8352, Primera: 4570, Matutina: 4235, Vespertina: 6013, Nocturna: 9512.

Santa Fe: Previa: 4572, Primera: 8932, Matutina: 6039, Vespertina: 6095, Nocturna: 9320.

Entre Ríos: Previa: 5196, Primera: 5724, Matutina: 8293, Vespertina: 0380, Nocturna: 1142.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela permite apostar a números de una a cuatro cifras, en un rango del 0000 al 9999. Los apostadores pueden jugar a la cabeza (primera posición) o a diferentes premios. Las ganancias dependen del total de cifras acertadas y de la ubicación seleccionada en el sorteo oficial.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan cinco veces al día de lunes a sábado:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.