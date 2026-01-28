Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del 27 de Enero de 2026

Resultados de la Quiniela del 27 de enero de 2026: ¿Cuáles son los números ganadores?
La Quiniela, el juego de azar más querido por los argentinos, vuelve a ser protagonista. Este 27 de enero, los números ganadores resultaron ser muy esperados por los apostadores y la tradición que rodea a este popular juego.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD
– El número más destacado fue: 7645. Aquí te traemos la lista completa de los 20 números sorteados:
- 7645
- 0581
- 4443
- 3729
- 7816
- 3478
- 6750
- 7602
- 1754
- 4825
- 9490
- 8352
- 5057
- 8555
- 4192
- 3858
- 2486
- 0643
- 4684
- 5747
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA
– El número destacado fue: 1534. Aquí están los 20 números sorteados:
- 1534
- 8344
- 5526
- 4283
- 8726
- 3047
- 7004
- 0644
- 5980
- 9427
- 3672
- 6806
- 6296
- 5824
- 1750
- 9363
- 5565
- 4811
- 1297
- 2004
Resultados Quiniela Primera CIUDAD
– El número líder fue: 0533. Aquí están los números sorteados:
- 0533
- 3680
- 0056
- 7237
- 5599
- 3709
- 1951
- 2506
- 2738
- 9359
- 5371
- 3016
- 9353
- 7473
- 2678
- 5560
- 9866
- 5605
- 3225
- 0084
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA
– El número destacado fue: 8802. Aquí tienes la lista completa:
- 8802
- 5055
- 4575
- 0137
- 2549
- 2480
- 0634
- 1911
- 1695
- 2635
- 8292
- 3756
- 0261
- 3383
- 4790
- 9831
- 9304
- 8982
- 0318
- 5200
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD
– El número destacado fue: 5148. Estos son los 20 números sorteados:
- 5148
- 0808
- 1996
- 2979
- 6734
- 4604
- 6969
- 8860
- 6235
- 0211
- 1914
- 4560
- 9332
- 7707
- 0942
- 0307
- 3734
- 2582
- 9896
- 4254
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA
– El número destacado fue: 4474. Aquí están los números de la suerte:
- 4474
- 8309
- 0542
- 8262
- 6179
- 6737
- 7464
- 0852
- 8573
- 5995
- 6688
- 7950
- 6479
- 8896
- 4070
- 1118
- 2683
- 1553
- 8006
- 7608
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD
– El número principal fue: 7812. Estos son los 20 números sorteados:
- 7812
- 5708
- 3469
- 0422
- 6776
- 1082
- 7592
- 2484
- 2011
- 6059
- 9929
- 6672
- 4025
- 5791
- 0274
- 4811
- 3068
- 6153
- 0122
- 5711
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA
– El número de la suerte fue: 9002. Aquí están los 20 números:
- 9002
- 5522
- 8304
- 0556
- 1812
- 7582
- 4945
- 7038
- 8362
- 9956
- 1102
- 4614
- 7875
- 4138
- 6461
- 9818
- 2805
- 5983
- 9604
- 2847
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD
– El número destacado fue: 1073. Aquí la lista de números ganadores:
- 1073
- 2375
- 1668
- 3676
- 0176
- 3298
- 8769
- 1199
- 1479
- 1362
- 1018
- 4661
- 4166
- 8831
- 4172
- 9361
- 6586
- 0346
- 8230
- 2862
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA
– El número principal fue: 9597. Aquí está la lista de los números sorteados:
- 9597
- 7127
- 6362
- 0357
- 6223
- 7271
- 6710
- 6608
- 8894
- 3369
- 7695
- 4124
- 1762
- 4190
- 8107
- 0321
- 2004
- 3555
- 2341
- 4880
Resultados de la Quiniela del 27 de enero de 2026 por provincia
Córdoba: Previa: 8352, Primera: 4570, Matutina: 4235, Vespertina: 6013, Nocturna: 9512.
Santa Fe: Previa: 4572, Primera: 8932, Matutina: 6039, Vespertina: 6095, Nocturna: 9320.
Entre Ríos: Previa: 5196, Primera: 5724, Matutina: 8293, Vespertina: 0380, Nocturna: 1142.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela permite apostar a números de una a cuatro cifras, en un rango del 0000 al 9999. Los apostadores pueden jugar a la cabeza (primera posición) o a diferentes premios. Las ganancias dependen del total de cifras acertadas y de la ubicación seleccionada en el sorteo oficial.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan cinco veces al día de lunes a sábado:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
La Matutina: 15:00 hs.
La Vespertina: 18:00 hs.
La Nocturna: 21:00 hs.