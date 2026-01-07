Los Reyes Magos Deslumbran en la Costanera de Comodoro

La Costanera de Comodoro Rivadavia se convirtió en un punto de encuentro para cientos de familias en una celebración mágica por la llegada de los Reyes Magos, llena de alegría, cultura y sorpresas para los más pequeños.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de su Secretaría de Cultura, organizó una emocionante festividad que ofreció a los vecinos un espacio para disfrutar de actividades pensadas para toda la familia. Este evento, que realzó el protagonismo de los niños, se desarrolló en un clima de camaradería y emoción.

Una Feria de Artesanos y Espectáculos Musicales

La jornada dio inicio en la tarde del 6 de enero con una feria de artesanos y diseñadores locales, quienes exhibieron sus obras y productos. Con el caer de la noche, los asistentes disfrutaron de un vibrante espectáculo musical que incluyó la presentación del Grupo Senderos, finalizando con el enérgico set del DJ Pipi DB, justo antes de la esperada llegada de los Reyes Magos.

Declaraciones de la Secretaria de Cultura

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, expresó su satisfacción por la gran concurrencia familiar, enfatizando la relevancia de tales celebraciones. «Fue un día muy especial para la ciudad y para todas las familias. La llegada de los Reyes Magos convoca a grandes y chicos y mantiene viva una tradición cargada de ilusión», afirmó.

Un Verano Lleno de Actividades Culturales

Peralta también destacó que este evento es parte de una amplia agenda cultural que se desarrollará durante enero y febrero. «Ofrecemos una variedad de actividades en diversas plazas de los barrios de la zona norte y sur, que incluyen proyecciones artísticas y espacios para que jóvenes creadores compartan su talento con la comunidad», añadió.

Valoración del Trabajo Local

Por último, Peralta resaltó la importancia de la participación de artesanos y diseñadores en estos eventos, subrayando que su presencia fortalece los lazos comunitarios y realza la oferta cultural de la ciudad.