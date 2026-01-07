Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al general encargado de la seguridad de Maduro

Maduro: Destitución del General Marcano Tábata Tras Su Captura por EE.UU.

El general Javier Marcano Tábata, al mando de la guardia de honor presidencial de Venezuela, ha sido destituido en un contexto de crisis tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

El nuevo rumbo político en Venezuela, tras la detención de Maduro, se siente cada vez más inminente.

Los Cambios en la Alta Dirección

La destitución del general Marcano Tábata llega apenas días después de que el presidente venezolano fuera arrestado en Caracas y llevado a Nueva York, donde enfrentará cargos de narcoterrorismo. La guardia de honor, responsable de proteger al jefe de Estado, ha perdido a su líder en un momento crítico.

Contexto de la Captura

Aún no se han precisado cifras exactas, pero se estima que varios miembros de la guardia presidencial están entre los fallecidos durante la operación que llevó a la detención de Maduro. Delcy Rodríguez, la nueva presidenta interina y una aliada cercana de Maduro, emitió la orden de reemplazo para el general.

Un Nuevo Liderazgo

Rodríguez asumió el cargo ante una Asamblea Nacional dominada por leales al gobierno, y ya se pronunció sobre el tema, afirmando que se enfrentará a un futuro complicado si no cumple con las exigencias de Estados Unidos, que incluyen temas relacionados con el petróleo venezolano, una de las reservas más grandes del mundo.

Reacciones Internacionales

La administración de Donald Trump ha manifestado su intención de establecer un control más directo sobre Venezuela. En una reciente conferencia, Trump afirmó que «controlarían» la situación en el país y que ya estaban en negociaciones con Rodríguez.

Expectativas de Futuro

El presidente estadounidense anunció que Venezuela podría entregar hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU., aunque la respuesta del gobierno interino aún es incierta.

Una Era de Represión

La destitución de Marcano Tábata refleja una reconfiguración en el círculo de poder de Rodríguez. Hasta su caída, también presidía la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), conocida por su papel en la represión de la oposición. La ONU ha documentado numerosas violaciones a los derechos humanos bajo su mando.

La Humillación de un Ejército

La incapacidad de la guardia presidencial para prevenir la captura de Maduro plantea interrogantes sobre su eficacia. Analistas sugieren que este cambio podría ser un intento de Rodríguez de consolidar su poder frente a la amenaza de nuevas intervenciones estadounidenses.

Algunos partidarios del gobierno han expresado sentirse «humillados» tras la incursión estadounidense que llevó a la captura de Maduro, quien fue presentado ante los medios exhibido y esposado, evidenciando una vulnerabilidad que muchos no esperaban.

Demás Consecuencias

El reemplazo del general podría ser un movimiento estratégico para establecer lealtades en un gobierno que enfrenta diversas presiones externas. En este sentido, algunos actores destacados del gobierno, como el ministro del Interior, podrían estar en la mira de un futuro ataque estadounidense, dado su historial cuestionado.

La situación en Venezuela continúa siendo inestable y las decisiones de Rodríguez serán determinantes en el futuro político del país, mientras el mundo observa de cerca cómo se desarrollan estos acontecimientos.