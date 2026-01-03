Lucas Alario: Su Momento en Estudiantes

Estudiantes de La Plata toma una decisión inesperada sobre el futuro de Lucas Alario, quien se destacó en la reciente final por el Trofeo de Campeones. La noticia deja al delantero ante un nuevo horizonte.

En un giro inesperado para el inicio del año, Lucas Alario, el héroe de Estudiantes de La Plata tras su doblete en la final del Trofeo de Campeones, ha sido informado de que no contará para el nuevo ciclo del club. A pesar de sus brillantes actuaciones, la directiva ha decidido prescindir de sus servicios.

Un final agridulce tras la victoria

Estudiantes cerró el 2025 con una actuación memorable, al consagrarse campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones en una semana. Sin embargo, la alegría por los títulos se ve empañada por la noticia que afecta a Alario.

Desempeño irregular y decisiones drásticas

A pesar de ser fundamental en el partido decisivo ante Platense, donde sus goles sellaron la victoria, los números de Alario desde su llegada en enero del año pasado han sido poco satisfactorios, con solo tres goles en total. Esta situación ha llevado a la Secretaría Técnica a optar por su salida.

Nuevos rumbos para el delantero

Con la reciente confirmación de Eduardo Domínguez como entrenador, se abre un nuevo capítulo en el club, y Alario deberá buscar otro destino o negociar la rescisión de su contrato, que lo vincula al equipo hasta diciembre. Esta decisión coincide con la situación de otros jugadores, como Ramiro Funes Mori, quienes también enfrentan un futuro incierto.