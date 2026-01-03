ANSES Publica el Cronograma de Pagos de Enero 2026: ¿Cuándo Recibiré Mi Pago?

El comienzo de un nuevo año trae consigo importantes novedades para los beneficiarios del sistema de seguridad social. ANSES ha revelado las fechas de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales para enero de 2026.

Incremento en las Prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha revelado un incremento del 2,5% en todas las prestaciones, una medida que se alinea con la Ley de Movilidad Jubilatoria y los recientes datos de inflación proporcionados por INDEC.

Tras el ajuste automático, la jubilación mínima se establece en $349.303,33, buscando mitigar el impacto de la inflación y preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Este aumento no solo afecta a jubilados y pensionados, sino también a quienes reciben diferentes planes sociales como:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Pensiones No Contributivas (PNC)

Cronograma de Pagos: Cómo y Cuándo Cobrar

Los pagos se organizan, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

ANSES ha diseñado un calendario de pagos que se extiende a lo largo del mes, comenzando desde los primeros días para las pensiones no contributivas y abarcando hasta mediados de enero para jubilados con haberes superiores a la mínima.

ANSES ha dado a conocer el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026.

Para las jubilaciones y pensiones mínimas, los pagos iniciaron el 9 de enero y se extenderán hasta el 22. Aquellos que perciben más de la mínima recibirán sus pagos entre el 23 y el 29 de enero.

Las asignaciones familiares y universales se acreditarán entre el 10 y el 22, también según la terminación del DNI. Asimismo, las PNC se pagarán en los primeros días del mes, asegurando que los sectores más vulnerables tengan acceso rápido a sus fondos.

ANSES invita a todos los beneficiarios a consultar las fechas específicas en su sitio oficial o a través de la aplicación Mi ANSES, donde podrán verificar su cronograma personalizado según cada prestación.

La digitalización de los trámites y el acceso a información en línea se han vuelto esenciales, facilitando la gestión de pagos y reduciendo la necesidad de desplazamientos a las oficinas.