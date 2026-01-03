Gobierno explica los cambios en la SIDE y sus nuevas funciones

El reciente decreto que modifica la Ley de Inteligencia ha generado un revuelo político en Argentina. Con una serie de cambios significativos, el gobierno busca redefinir el rol de la Secretaría de Inteligencia, pero las críticas no se han hecho esperar.

Modificación a la Ley de Inteligencia: ¿Qué Cambia?

El Gobierno de Javier Milei ha justificado su decisión de otorgar más poder a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a través de un decreto que busca reformar el sistema de inteligencia de la nación. Según las autoridades, se trata de una «reforma de segunda generación del sistema de inteligencia nacional».

Críticas a las Gestiones Pasadas

En el comunicado oficial, el Ejecutivo criticó el uso discrecional y opaco de los servicios de inteligencia en décadas anteriores, sosteniendo que este nuevo enfoque tiene como objetivo abordar las amenazas del siglo XXI.

Funciones Específicas y Reorganización

Entre los principales cambios, se elimina la superposición de funciones con el Ministerio de Seguridad, ya que las tareas de protección de la infraestructura crítica ahora recaerán en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Además, todas las actividades de inteligencia tendrán un carácter encubierto.

Enfoque en la Contrainteligencia

El decreto redefine el papel de la Agencia de Seguridad Nacional, limitándolo a tareas de contrainteligencia, lo que busca eliminar redundancias y fomentar un funcionamiento más coherente.

Reacciones de la Oposición

El anuncio ha provocado una rápida respuesta de la oposición, que ha comenzado a presionar para la conformación de las comisiones bicamerales necesarias para discutir el decreto. El interbloque Unidos ya ha presentado solicitudes para tratar el DNU en forma urgente, criticando el alcance de los nuevos poderes otorgados a la SIDE.

Alarmas sobre una «Policía Secreta»

Leopoldo Moreau ha sido uno de los primeros en expresar su preocupación, argumentando que el DNU podría dar origen a una «policía secreta» y violar principios constitucionales al otorgar a la SIDE funciones policiales.

El Futuro del Control Legislativo

Con el plazo establecido para que el Gobierno remita el decreto al Congreso, la oposición parece decidida a forzar el debate en las cámaras. Sin embargo, el oficialismo está convencido de obtener los votos necesarios para defender esta modificación significativa.

Demandas de Mayor Transparencia

La oposición ha argumentado que no hay urgencia para realizar estos cambios sin discusión previa en el Congreso, advirtiendo sobre los riesgos de falta de control sobre un organismo que podría tener más poder del que se considera adecuado en un sistema democrático.