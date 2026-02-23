Lucas Romero: La sociedad demanda cambios en la reforma laboral, pero falta apoyo al contenido

El gobierno de Javier Milei ha llevado adelante su reforma laboral, que ya recibió media sanción en Diputados y está a la espera de su aprobación final en el Senado. Este avance se da en un clima de tensiones sindicales y un creciente debate social sobre sus implicancias.

Lucas Romero, politólogo y analista político, ha destacado las complejidades a las que se enfrenta el actual gobierno. En una reciente entrevista, subrayó que, pese al respaldo legislativo y la disminución de la inflación, la verdadera prueba será responder a las nuevas demandas de una sociedad que clama por cambios, pero que posiblemente no respalda del todo el contenido de la reforma.

Economía Argentina: De la Terapia Intensiva a la Rehabilitación

Romero utiliza una metáfora médica para describir la situación económica del país. Considera que la economía argentina, que hasta hace poco estaba en «terapia intensiva», ha visto mejoras. Sin embargo, ahora surge la interrogante sobre si Milei tiene la capacidad para manejar la etapa de «terapia intermedia», donde es crucial un conocimiento más especializado y un enfoque multidisciplinario para recuperar y estabilizar la economía.

El Rol del Gobierno y Demandas Sociales

El análisis político revela que, aunque el gobierno ha recobrado apoyo, esto no necesariamente asegura la satisfacción de la población. La estrategia de abrir la economía sin precauciones podría generar nuevas dificultades. Romero enfatiza que la clave para el gobierno radica en cómo manejar las expectativas del ciudadano y los resultados de sus decisiones en esta nueva etapa.

Un Contexto Político Cambiante

La dinámica del sistema político argentino ha cambiado. Frente al crecimiento de Milei y el apoyo que ha logrado entre los votantes, hay un contexto de polarización y un rechazo significativo hacia el peronismo. Sin embargo, aunque tiene un control legislativo más fuerte que en el pasado, las encuestas sugieren una desaprobación general de su gestión.

Expectativas y Resultados Claves para el Futuro

Romero plantea que la vitalidad del gobierno se sostendrá si sus decisiones logran generar empleo y mejorar las condiciones de vida. La reforma laboral, que se debatirá esta semana, podría ser una prueba decisiva. Si se perciben efectos positivos, la población probablemente respaldará a Milei; en caso contrario, la situación podría volverse más compleja hacia 2027.

Reformas con Consenso: ¿Realidad o Futuro?

Aunque las reformas propuestas muestran un consenso que antes no se encontraba, la sociedad necesita respuestas concretas a problemas concretos. La aceptación de la reforma laboral no implica necesariamente un apoyo a todos sus aspectos. La posibilidad de que la población se frustre con los resultados es una realidad, y eso podría cambiar el escenario político.

La gran incógnita radica en la capacidad del gobierno para reajustar sus políticas ante la evolución de las demandas sociales. Si el desempeño del equipo de Milei no logra satisfacer las expectativas generadas, se podría vislumbrar un período de desafío político significativo.