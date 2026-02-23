Reintegro de hasta $10,000: ¡Aprovecha tu billetera digital!

Buepp, la billetera digital vinculada al Banco Ciudad, lanza una promoción espectacular que permite a los nuevos usuarios obtener hasta $10.000 en su primer pago QR. Descubre cómo puedes beneficiarte de esta oferta antes de que finalice.

El mundo de las billeteras digitales en Argentina sigue en expansión, con actores destacados como Mercado Pago, MODO, Ualá, Naranja X, Cuenta DNI y Personal Pay compitiendo intensamente por la preferencia del usuario. En este contexto, Buepp se destaca con una atractiva propuesta de reembolso.

La billetera respaldada por el Banco Ciudad ofrece un reintegro del 100% con un límite de $10.000, una de las mejores ofertas en el mercado actual.

Esta acción forma parte de una estrategia de “reactivación” ideada para incentivar a los usuarios a adoptar la app como su opción principal de pago, destacándose por su generoso reintegro.

Detalles de la Promoción: Cómo Acceder a los $10.000

La oferta, conocida como “Reactivación Buepp”, cuenta con ciertas condiciones que los usuarios deben cumplir:

Vigencia: Disponible desde el 10 hasta el 28 de febrero de 2026.

Disponible desde el 10 hasta el 28 de febrero de 2026. Alcance: Exclusiva para clientes que reciban la notificación de “Reactivación Buepp”.

Exclusiva para clientes que reciban la notificación de “Reactivación Buepp”. Mejoras: Aplica al primer pago QR realizado en cualquier comercio usando la aplicación.

Aplica al primer pago QR realizado en cualquier comercio usando la aplicación. Métodos de Pago: Acepta pagos mediante saldo en cuenta, tarjeta de débito, crédito o prepagas Cabal asociadas.

Acepta pagos mediante saldo en cuenta, tarjeta de débito, crédito o prepagas Cabal asociadas. Tope y Reembolso: Reintegro del 100% hasta un máximo de $10.000, acreditado en 15 días hábiles tras el pago.

Conoce los términos y condiciones de la promoción de Buepp.

Seguridad y Confianza: La Ventaja de Buepp

Lo que distingue a Buepp de otras billeteras digitales es su respaldo institucional. Desde el principio, ha sido diseñada para combinar tecnología avanzada con la seguridad del Banco Ciudad.

Según representantes de la entidad, la plataforma es “práctica y segura”, eliminando trámites complicados y costos adicionales para los usuarios.

«Buscábamos una herramienta ágil y con Buepp lo logramos; esto nos permite llegar a un público diferente», comentaron desde el banco durante su lanzamiento.

Esta propuesta incluye el uso de biometría para la identificación y la posibilidad de realizar transferencias inmediatas, garantizando así una inclusión financiera segura.

¿Cómo Abrir Una Cuenta en Buepp?

Si aún no eres usuario, ¡no te preocupes! El registro se realiza de forma 100% online y sin costo: