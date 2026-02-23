UEFA sanciona a Gianluca Prestianni por altercado con Vinicius

La UEFA ha decidido suspender temporalmente a Gianluca Prestianni, un movimiento que ha generado gran revuelo en el mundo del fútbol. El jugador no podrá participar en el partido de vuelta de la Champions League contra el Real Madrid.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol ha anunciado una suspensión provisional del futbolista argentino Gianluca Prestianni. La medida se produce tras los incidentes ocurridos con Vinicius durante el encuentro de ida de la Champions League, celebrado el 17 de febrero.

Detalles de la Suspensión

Según el comunicado del órgano de control, Ética y Disciplinario (CEDB), la decisión está basada en el informe de un inspector que investiga conductas discriminatorias. Esto implica que Prestianni no podrá formar parte del crucial partido en el Santiago Bernabéu este martes.

Investigación Abierta

La sanción está ligada a la posible infracción del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA. Aunque la suspensión es temporal, el organismo ha indicado que la investigación sigue en curso y podrían aplicarse sanciones adicionales, que incluyen multas y una posible extensión del castigo.

Reacción del Benfica

Ante la noticia, el Benfica ha manifestado su disconformidad y ha decidido presentar un recurso de apelación. El club expresó su preocupación por la situación del jugador, quien, según ellos, debería estar disponible mientras se recolectan pruebas y se finaliza el proceso administrativo.

Compromiso del Benfica contra el Racismo

El club reafirmó su posición en contra de cualquier forma de racismo y remarcó el papel de la Fundación Benfica en la promoción de la igualdad en el deporte. Esta instancia se convierte en un momento crítico para la institución, que ha destacado nuevamente su compromiso con valores esenciales en el deporte.

Próximos Pasos

Con la situación de Gianluca Prestianni aún pendiente de una resolución definitiva, su ausencia en el crucial enfrentamiento ante el Real Madrid es un hecho consumado. La UEFA tomará decisiones finales en breve sobre el futuro del jugador y las posibles consecuencias de su comportamiento en el terreno de juego.