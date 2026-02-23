El riesgo de eliminar a ‘El Mencho’: ¿Puede afectar la pacificación de México?

El reciente abatimiento de Nemesio Oseguera, conocido como «El Mencho», líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, ha desatado una ola de violencia e incertidumbre en México, desdibujando la ya frágil calma en varias regiones del país.

Impacto Instantáneo en Guadalajara

David Mora, analista senior del International Crisis Group, se encontraba en Guadalajara cuando se anunció la muerte de «El Mencho». Describe la atmósfera de la ciudad como «una ciudad fantasma», con calles desiertas y negocios cerrados, reflejo del poder que estos grupos ejercen a nivel local.

Reacciones Violentas y la Inminente Tensión

La muerte de Oseguera, resultado de un operativo militar en Jalisco, provocó bloqueos en carreteras y ataques a comercios, extendiéndose rápidamente hacia otros estados donde el cartel tiene influencia. Mora advierte que esta es solo la primera fase de una violencia mayor que podría surgir en los próximos meses a medida que otros actores intenten tomar el control del territorio.

¿Una Estrategia Fallida?

Mora cuestiona la efectividad de la estrategia de «descabezamiento» de organizaciones criminales, planteando que el simple hecho de eliminar a un líder no garantiza la disolución del grupo. La historia ha demostrado que las organizaciones tienden a fragmentarse y generar más violencia tras la muerte de un líder.

El Reacomodamiento del Cartel Jalisco

A medida que se vislumbra una reconfiguración interna del Cartel Jalisco, surgen interrogantes sobre quién podría llenar el vacío de liderazgo dejado por «El Mencho». Mora destaca que la falta de una figura clara de sucesión podría resultar en enfrentamientos internos y un aumento del conflicto en las áreas bajo el control del cartel.

Perspectivas para el Futuro del Narcotráfico

El futuro del narcotráfico en México parece incierto. La dinámica de poder en los carteles es cíclica, y aunque «El Mencho» ha sido eliminado, el mercado sigue activo. Mientras una facción puede caer, otras están listas para llenar el espacio y continuar operando.

El Dilema del Gobierno Mexicano

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema: persiguiendo los objetivos propuestos por Estados Unidos, corre el riesgo de desestabilizar la paz en el país. Con la presión internacional en aumento, la búsqueda de equilibrio entre que las acciones sean satisfactorias y la violencia no escale será vital.

Un Ciclo Sin Fin

A pesar de los esfuerzos del gobierno por desmantelar las estructuras criminales, la historia ha demostrado que los mercados se adaptan rápidamente. El impacto real de la eliminación de líderes como «El Mencho» en el tráfico de drogas y otros delitos podría ser muy limitado, ya que las operaciones criminales suelen encontrar nuevas formas de sobrevivir.