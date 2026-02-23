Anticipan el Arranque de la Campaña de Vacunación Antigripal 2023

El gobierno argentino da un paso adelante en la protección de la salud pública al comenzar la distribución de vacunas antigripales, anticipándose al inicio de la campaña 2026.

El Ministerio de Salud de la Nación ha comenzado la distribución de vacunas contra la gripe, con la intención de adelantar la campaña antigripal de 2026. Esta semana se llevará a cabo la primera entrega de 795.760 dosis, incluyendo la vacuna antigripal adyuvantada (aTIV) y la destinada a adultos.

Objetivo: Vacunar a 8 millones de personas

Para asegurar una cobertura eficaz, se adquirieron un total de 8.160.000 dosis. De esta cifra, 4.700.000 dosis están destinadas a adultos jóvenes de 24 meses a 64 años; 2.300.000 dosis son para mayores de 65 años y 1.160.000 dosis se han reservado para niños de 6 meses a 2 años.

Temporada de Virus Respiratorios

La circulación de virus respiratorios en Argentina tiende a incrementarse entre abril y julio. La vigilancia epidemiológica indica un inicio cada vez más temprano de esta circulación. Por esta razón, se busca comenzar la vacunación a partir del 9 de marzo, garantizando así la protección de la población antes del pico de transmisión.

¿Quiénes deben vacunarse?

La campaña está dirigida a:

Niños de 6 a 24 meses,

Adultos mayores de 65 años,

Personal de salud,

Mujeres embarazadas y puérperas,

Personas con factores de riesgo.

En los últimos años, la cobertura de vacunación ha sido preocupantemente baja, especialmente entre los adultos mayores, donde los porcentajes han oscilado entre el 41,6% y el 42,2%. Además, menos del 70% de los niños ha completado el esquema de vacunación necesario de dos dosis, lo que subraya la urgencia de esta campaña.

Riesgos de no Vacunarse

Aunque las nuevas variantes del virus, como el subclado H3N2, no están asociadas a cuadros clínicos más graves, su mayor contagiosidad puede incrementar la demanda en el sistema de salud. Una baja cobertura de vacunación podría provocar un aumento en la ocupación de camas hospitalarias, así como en los costos del sistema sanitario.