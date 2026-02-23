Las prepagas anuncian aumentos de cuotas para marzo de 2026

Desde marzo de 2026, las empresas de medicina prepaga han comenzado a notificar a sus afiliados sobre los aumentos en las cuotas de sus planes. Estas subas, que en algunos casos alcanzan el 3,2%, superan los índices de inflación reportados recientemente.

Las nuevas tarifas de las empresas de medicina prepaga ya están disponibles en la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud. Según la normativa vigente, estos incrementos se aplican por plan, grupo etario y región del país. Entre las compañías que han confirmado ajustes están Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé y Omint, con un aumento aproximado del 2,9%.

Aumento de Cuotas: Detalles y Compañías

Además de las mencionadas, Avalian ha determinado un ajuste más significativo, alcanzando el 3,20%. Algunos de estos ajustes también aplican a los copagos, dependiendo del tipo de cobertura y las políticas de cada empresa.

La Situación Actual en el Sector

Este aumento se produce en un marco de dificultades financieras para muchas obras sociales y prepagas, lo que ha llevado a alertas sobre el posible desabastecimiento de medicamentos. La Confederación Farmacéutica Argentina ha expresado su preocupación por el impacto que esto tendría en el acceso a tratamientos y servicios de salud.

Empresas Dadas de Baja por el Gobierno

Recientemente, el Gobierno ha tomado medidas drásticas, dando de baja a 13 empresas de medicina prepaga, lo que eleva el total a 36 en lo que va del año 2026. Esta acción se justifica por la falta de actividad efectiva de estas entidades, muchas de las cuales no ofrecen servicios de salud, a pesar de estar inscritas formalmente.

Empresas Afectadas

Las firmas excluidas incluyen Codime S.A., Mapfre Salud S.A., y Emergencias Médicas Punilla S.A., entre otras. La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó que estas empresas no contaban con afiliados activos y no brindaban atención médica alguna.

Acciones Recientes del Gobierno

Esta depuración del sistema de medicina privada se suma a la reciente baja de otras 23 prestadoras, incluidas Staff Médico S.A. y Sancor Medicina Privada S.A. Estas resoluciones forman parte de un proceso de revisión iniciado en 2025, que busca asegurar el correcto funcionamiento del sistema de salud en el país.