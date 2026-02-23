Todo sobre el Show: Fechas, Lugar y Precios de Entradas

La famosa banda canadiense Rush ha confirmado su ansiado regreso a Argentina con un emocionante anuncio sobre su próxima gira, que dará inicio en 2027 y celebrará más de cinco décadas de legado musical.

Un Retorno muy Esperado

Rush, después de una década sin subir a los escenarios, ha decidido emprender una nueva gira titulada Fifty Something. Este tour no solo marca su vuelta a la música en vivo, sino que también rinde homenaje a su querido baterista, Neil Peart, quien falleció en 2020. Con más de 50 años de trayectoria, la banda se prepara para ofrecer un espectáculo inolvidable.

Más de 20 Conciertos en el Horizonte

El tour incluirá más de 20 presentaciones y contará con la participación de la talentosa baterista alemana Anika Nilles, conocida por su trabajo con Jeff Beck y por sus álbumes solistas. También se sumará el tecladista Loren Gold, asegurando así una experiencia musical enriquecida.

Un Repertorio en Evolución Constante

En el anuncio oficial, la banda comentó: «No podemos esperar para volver a todas estas ciudades en las que no tocamos desde hace tanto tiempo, así como también visitar nuevos lugares”. Además, planean ofrecer una lista de alrededor de 40 canciones, lo que promete mantener cada show fresco y dinámico, con la interpretación de diferentes temas cada noche.

Concierto en Buenos Aires

Los fanáticos de Rush podrán disfrutar de su música en vivo el 15 de enero de 2027, en el Movistar Arena de Villa Crespo, bajo la producción de DF Entertainment. Las entradas se podrán adquirir exclusivamente a través del sitio web oficial del estadio.

Entradas y Preventa Exclusiva

La preventiva para clientes de Santander American Express comenzará el miércoles 25 de febrero a las 10, permitiendo acceder a 6 cuotas sin interés (hasta agotar stock). La venta general dará inicio el viernes 27 de febrero a las 10 y también estará disponible la opción de cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express.

Detalles de la Entrada

Los precios de las entradas aún no se han anunciado, pero se espera gran demanda, así que prepara tus planes para conseguirlas a tiempo y no perderte este evento único.