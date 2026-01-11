Luciana Periales: La Cordobesa que Domina el Entretenimiento Global

Título: Luciana Periales: La líder argentina que marca el rumbo de la industria del entretenimiento global

Bajada: Con casi 110 años de historia, IAAPA es el corazón de la industria del entretenimiento. Luciana Periales, al frente de Neverland, se convierte en la primera latinoamericana en asumir la presidencia, llevando la voz de su región al escenario global.

La International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) se ha consolidado como una de las organizaciones más influyentes en el mundo del entretenimiento, con un legado de casi 110 años. Fundada en Estados Unidos, actualmente cuenta con 9.000 miembros de 120 países, que abarcan desde gigantes como Disney hasta pequeños operadores y emprendedores. Dentro de este amplio universo, Neverland ha sido un jugador activo durante casi tres décadas.

Luciana Periales, ejecutiva de Neverland y una de las pocas mujeres latinoamericanas en alcanzar la presidencia de IAAPA, se encuentra liderando transformaciones clave en la industria. Su trayectoria combina gestión empresarial, trabajo voluntario y un enfoque regional centrado en el crecimiento del sector turístico, la creación de empleo y la atracción de inversiones.

Un viaje significativo dentro de IAAPA

—¿Cómo se integra Neverland en la historia de IAAPA?

—La asociación tiene un profundo compromiso con la industria, y Neverland ha sido parte de ella durante aproximadamente 25 a 30 años. Esa membresía prolongada refleja nuestro compromiso con el crecimiento y desarrollo del sector. IAAPA tiene una estructura definida con un CEO y un equipo profesional, pero también depende de un grupo valioso de miembros voluntarios que impulsan muchos proyectos estratégicos.

Luciana Periales: un camino de compromiso y liderazgo

—¿Cuál fue tu recorrido para llegar a ser presidenta?

—Comencé como voluntaria en 2010 en el Comité de Centros de Entretenimiento Familiar, siendo la primera no estadounidense en formar parte. Desde entonces, he trabajado en varios comités, incluyendo planificación estratégica y el comité latinoamericano, lo que eventualmente me llevó a la presidencia.

IAAPA: una voz global en la diversidad del entretenimiento

—¿Qué representa IAAPA en términos de su diversidad?

—Es una organización profundamente multicultural, representando parques de todos los tamaños y tipos. Desde grandes parques temáticos hasta experiencias más pequeñas, cada miembro aporta su propia realidad lo que enriquece el intercambio de ideas.

El papel de IAAPA en la formación de la industria

—Más allá de las ferias, ¿qué rol desempeña la asociación?

—IAAPA es un pilar en la formación del sector. Implementamos programas educativos, generamos información sobre el impacto de la industria y nos involucramos activamente en aspectos regulatorios. Establecemos diálogos con gobiernos para crear marcos que acompañen el desarrollo de grandes inversiones.

El futuro del entretenimiento en el mundo

—¿Cómo está evolucionando la industria del entretenimiento a nivel global?

—Ha crecido considerablemente. La pandemia aceleró la búsqueda de experiencias recreativas, lo que ha generado una curva ascendente desde entonces. Trabajamos en una visión que cubra los próximos diez años hasta 2035, y se observa un crecimiento claro, aunque con diferencias regionales.

Argentina en la escena global del entretenimiento

—¿Cuál es el potencial de Argentina en este contexto?

—Nuestro país tiene un potencial inmenso que necesita ser explotado en aspectos como conectividad aérea y normativas que faciliten inversiones. Espacios turísticos requieren un marco que los respalde para captar inversiones sustanciales, similar a lo que han logrado lugares como Orlando o Cancún.

Visión de crecimiento y desafío en Córdoba

—¿Y respecto a Córdoba, específicamente?

—La provincia tiene interesantes proyectos y potencial, pero necesita atraer más turismo para consolidarse como un destino atractivo. Cada nuevo proyecto es un paso en positivo, aunque debemos seguir trabajando para desarrollar el mercado.

Un compromiso a largo plazo

—Tu presidencia es breve. ¿Cómo se siente esa responsabilidad?

—El mandato dura un año sin opción a reelección, pero el compromiso real abarca cuatro años. Desde la vicepresidencia hasta el final del mandato, es fundamental dejar una huella significativa en el tiempo limitado que tengo.

Una herencia familiar en la industria

Luciana reconoce la influencia de su tío, Marcelo Periales, fundador de Neverland. “Su legado no solo está en lo construido, sino en cómo lo hizo. Su capacidad de entender la emoción detrás del entretenimiento fue crucial para mí”, reflexiona.

“De él aprendí a pensar en grande sin perder de vista nuestras raíces. Aunque siempre proyectaba al futuro, nunca olvidaba la importancia de lo local y la responsabilidad de crecer de manera sostenible”, añade.