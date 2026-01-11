En Busca de Nuestra Propia Señora Doubtfire

La escena teatral porteña se renueva con la llegada de “Papá por Siempre”, una adaptación de la clásica película Mrs. Doubtfire. Esta propuesta, que combina risas y canciones, promete conquistar al público a partir de su estreno en el Teatro Liceo.

Con la dirección de Ariel del Mastro, el elenco incluye a Campi y la carismática Daniela “La Chepi” Viaggiamari, quienes estarán acompañados por un talentoso grupo de actores. Esta obra es una nueva apuesta por las comedias musicales en la ciudad, género que sigue creciendo en popularidad.

Un Proyecto que Nació del Amor por el Teatro

Campi, uno de los protagonistas, recordó sus inicios en la comedia musical, afirmando que nunca fue una premisa alejarse de este estilo. “Lo primero que hice fue una comedia musical en la década de los 80. Sin embargo, luego seguí diferentes caminos”, dijo entre risas, dejando claro su amor por las artes escénicas.

Un Desafío para el Elenco

Por su parte, “La Chepi” expresó su emoción por la experiencia. “Canto, bailo y actúo por primera vez en un ensamble completo. Es un gran desafío, pero tengo compañeros increíbles”, afirmó, resaltando la unión y el talento del elenco.

El Legado de Robin Williams

Ambos actores son conscientes del legado que dejó Robin Williams en la película original. “El humor de la obra de teatro tiene un enfoque diferente; es más contemporáneo y fresco”, destacó Campi. Además, enfatizó que aunque se basa en un clásico, el formato musical ofrece una nueva experiencia.

Preparaciones y Expectativas

Los ensayos son intensos, y cada miembro del elenco se somete a arduos entrenamientos. “Tener niños en el elenco agrega un nivel de responsabilidad; hay que seguir un protocolo para asegurar que cada grupo ensaye adecuadamente”, comentó Campi, quien también ha estado trabajando en su condición física y ha dejado de fumar para afrontar el desafío.

El Futuro en el Escenario

Con una mezcla de nervios y entusiasmo, los actores se preparan para el estreno en un contexto económico desafiante. “La gente sigue disfrutando del teatro, especialmente en verano. Creemos que habrá una buena respuesta del público”, concluyó Campi, confiando en que la vibrante atmósfera de Buenos Aires atraerá a los amantes del entretenimiento.