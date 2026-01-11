Milei se alinea con los Bolsonaro ante Lula y recibe elogios como ‘brújula moral’

Javier Milei se Alía con la Familia Bolsonaro: Un Nuevo Capítulo en las Relaciones Argentina-Brasil

La reciente expansión de la relación entre Javier Milei y la familia Bolsonaro genera expectativas en el ámbito político y comercial entre Argentina y Brasil. Con un enfrentamiento abierto con Lula da Silva, el líder libertario se aferra a su nuevo apoyo internacional.

Javier Milei intensifica su vínculo con la familia Bolsonaro, consolidando su posición en medio de la tensión con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. A través de sus redes sociales, el argentino ha compartido mensajes de apoyo de Flavio y Eduardo Bolsonaro, reflejando una creciente sintonía entre ambos líderes.

Enfrentamientos y Alianzas Certeras

En Brasil, Jair Bolsonaro enfrenta un período complicado tras su condena por un intento de golpe de Estado. Aun así, apoya a su hijo Flavio en las elecciones presidenciales de octubre, quien se ha manifestado optimista sobre las perspectivas comerciales entre Argentina y Brasil a partir de 2027.

Milei y Lula: Aumentan las Tensiones

Las fricciones entre Milei y Lula han aumentado tras la publicación de un mapa polémico que retrataba a Brasil como «una gigante villa miseria», lo que provocó reacciones negativas del gobierno brasileño. Recientemente, una entrevista con CNN reveló más detalles sobre la postura de Milei respecto a la situación venezolana y la actitud de Lula.

Críticas a la Diplomacia de Lula

Durante la entrevista, Milei criticó abiertamente al líder brasileño, afirmando que está «alineado con el socialismo del siglo XXI”, lo que, según él, impide cualquier vía de diálogo efectivo. “No tengo nada que hablar con Lula sobre este tema”, sentenció el candidato argentino.

Interacciones Positivas con los Bolsonaro

Este fin de semana, Milei mostró su agradecimiento por el apoyo recibido de la familia Bolsonaro, compartiendo mensajes elogiosos en su cuenta de X. Flavio, potencial candidato presidencial y Eduardo, diputado, destacaron las cualidades de Milei, reafirmando una visión compartida sobre las elecciones en Brasil.

Una Alianza Estratégica

«¡Además de un amigo, Argentina tendrá un verdadero socio comercial en Brasil a partir de 2027! ¡Gracias, presidente @JMilei!» — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) Enero 10, 2026

A medida que se aproximan las elecciones de 2026, los Bolsonaro posicionan a Milei como un aliado fundamental, enfatizando la importancia de su amistad y colaboración futura, a la vez que se delinean las opciones para el electorado brasileño: Lula o Flavio Bolsonaro.

Una Estrategia en Clave Regional

Milei, mientras tanto, ha insistido en que prefiere una asociación con los Bolsonaro a cualquier otra forma de «socialismo». “Prefiero una solución con los Bolsonaro y no una solución con el socialismo del siglo XXI», afirmó en la entrevista, delineando claramente su postura en el contexto político latinoamericano.