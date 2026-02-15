Luciano Darderi se enfrenta a Cerúndolo en la gran final

Luciano Darderi, tenista argentino naturalizado italiano, brilló en las semifinales del Argentina Open este sábado, logrando una victoria convincente sobre Sebastián Báez.

En un duelo emocionante, Darderi, actual número 22 del ranking mundial, se impuso en sets corridos con un marcador de 7-6(2) y 6-1, mostrando su habilidad y determinación en la cancha. La partida, que duró 79 minutos, le permitió clasificar a la gran final del ATP 250 que se celebra en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Cerúndolo, su rival en la final

En la definición del torneo, Darderi se medirá contra Francisco Cerúndolo, número 19 del mundo, quien también tuvo un excelente desempeño al derrotar a Tomás Etcheverry en la otra semifinal. Cerúndolo ganó en un reñido encuentro, con un resultado de 6-3 y 7-5, tras una hora y 51 minutos de juego, asegurando así su lugar en la final.

Cerúndolo destaca en su camino a la final

Francisco Cerúndolo, primer cabeza de serie del torneo, mostró gran consistencia. En el primer set, logró un quiebre en la única oportunidad que tuvo, mientras que defendió eficazmente los intentos de quiebre de Etcheverry. El segundo set estuvo mucho más reñido, pero Cerúndolo se mostró firme al romper el saque de su rival en el undécimo game, asegurando así su triunfo.

Expectativas para la gran final

Este domingo, Darderi y Cerúndolo se enfrentarán en una esperada final que determinará al nuevo campeón del prestigioso torneo argentino. Para Cerúndolo, esta será su tercera final en el Argentina Open, buscando redimirse tras sus anteriores derrotas en 2021 y 2025. La expectativa crece entre los aficionados, quienes seguramente disfrutarán de un espectáculo de primer nivel.