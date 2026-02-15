Reformas de Milei impulsan el regreso de Argentina a Mercados Emergentes

La reciente evaluación de JP Morgan sugiere que las reformas implementadas por Javier Milei podrían llevar a Argentina de vuelta al estatus de Mercado Emergente, atrayendo financiamiento internacional por hasta 2.300 millones de dólares.

El reconocido banco estadounidense JP Morgan ha publicado un análisis destacando las reformas de la administración de Javier Milei. Según ellos, estas medidas están acelerando el proceso de reintegración de Argentina al índice MSCI de Mercados Emergentes, lo que podría traducirse en la llegada de capitales significativos.

El equipo de investigación de JP Morgan afirma que «las reformas estructurales están facilitando el regreso de Argentina a los índices globales de acciones». Esta clasificatoria podría permitir que el país obtenga flujos de inversión estimados en 2.300 millones de dólares si MSCI decide mover a Argentina de la categoría «Standalone» a «Mercado Emergente».

Las Empresas Argentinas en el Punto de Mira

JP Morgan también identificó a las empresas argentinas que se beneficiarían significativamente de este posible cambio. Los nombres más destacados incluyen a YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Vista Energy, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía. Estas compañías estarían bien posicionadas para aprovechar el incremento de liquidez que acompañaría a la nueva clasificación.

A pesar de estas proyecciones optimistas, el banco advierte que existen desafíos que aún deben superarse, como las restricciones para inversores institucionales extranjeros y la limitada disponibilidad de información en inglés. JP Morgan subraya que MSCI sigue de cerca la situación en Argentina mientras evalúa su potencial reclasificación.

¿Cuándo Podría Ocurrir Este Cambio?

El horizonte temporal para una posible reclasificación se estima entre 2027 y 2028, siempre que se eliminen las barreras existentes y se mantenga la continuidad de las políticas post-elecciones presidenciales de 2027. Para MSCI es crucial observar cambios sostenibles antes de iniciar formalmente el proceso de consulta necesario para cualquier modificación de estatus.

El procedimiento de reclasificación que aplica MSCI es exhaustivo y puede prolongarse por dos años. Por lo tanto, si se abriera la consulta en 2026, la decisión final podría materializarse entre 2027 y 2028.