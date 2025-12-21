Luis Magallanes: De la crisis venezolana a estrella de la ópera suiza

Luis Magallanes: La historia de un tenor venezolano que desafió la adversidad en Suiza

Desde los llanos de Venezuela hasta el escenario de la Ópera de Zúrich, la vida de Luis Magallanes es un relato de perseverancia y pasión por la música.

Zúrich está cubierta por un frío intenso, pero la luz del día liquida toda tristeza en la Sechseläutenplatz. Luis se prepara para su actuación, abrigándose con una bufanda gris mientras recuerda el cálido sol venezolano.

Recuerdos de Venezuela

Acaba de concluir el ensayo de «La fuerza del destino», ópera de Verdi que refleja el amor y la lucha en tiempos de guerra, temas que Luis conoce demasiado bien debido a su propia experiencia. Hace siete años, Luis se vio obligado a abandonar su país por la crítica situación económica, donde un salario apenas le alcanzaba para alimentarse.

Un camino incierto y un sueño vivo

No estaba seguro si debería renunciar a su sueño de ser un reconocido cantante lírico, como el peruano Juan Diego Flórez. Pero la esperanza lo impulsó a intentar buscar ayuda fuera de su hogar. Después de enviarle mensajes a figuras destacadas del ámbito musical, recibió respuesta de la pianista Gabriela Montero, quien lo alentó a grabar un video y así comenzar su camino hacia el éxito.

La importancia de «El Sistema»

Luis comparte que nació en Zaraza, en los llanos, donde la música es parte de la vida cotidiana. Desde pequeño soñaba con ser profesor de música y formarse en «El Sistema», una iniciativa que, desde 1975, promueve la educación musical gratuita en Venezuela. Allí descubrió su amor por la música clásica y su vocación por el canto, la cual se consolidó con el descubrimiento de Juan Diego Flórez en televisión.

Desafíos y respuestas

La crisis económica en Venezuela se profundizó con la devaluación del bolívar en 2013, empujando a millones a buscar refugio en el extranjero. Luis decidía dejar todo atrás, luchando por su pasión por la música en lugar de aceptar un trabajo en una carnicería en Argentina.

Una mano amiga

Después de varios intentos de contactar a Montero, ella finalmente lo anima a grabar un video. Sin embargo, la situación económica en Zaraza dificultaba la obtención de los recursos necesarios para realizarlo, pero Luis no se rindió. Tras reunir a amigos y familiares, logró grabar el video que cambiaría su vida y recibió el apoyo de Gabriela y su esposo, quienes organizaron una campaña para recaudar fondos que le permitieran viajar a Europa.

Un nuevo hogar en Zúrich

A fines de 2018, con el apoyo recibido, Luis se trasladó a Zúrich, donde comenzó una nueva vida. Su historia se entrelaza con la de su esposa, Dayana, quien llegó a Europa tras superar obstáculos con los visados. En Zúrich, la vida de Luis floreció cuando fue contratado por la Ópera, y aunque disfruta de su éxito, nunca ha olvidado las dificultades que dejó atrás.

Agradecimientos y futuro brillante