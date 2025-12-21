Tormentas Regresan a la Ciudad: Alertas en 15 Provincias

Tormentas y Lluvias Afectarán Buenos Aires y Otras Provincias Este Domingo

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre lluvias y tormentas que seguirán impactando a la Ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas en este domingo 21 de diciembre. Además, se han emitido alertas de niveles amarillo y naranja en 15 provincias del país para hoy.

Estado del Clima en el AMBA Durante el fin de semana, la inestabilidad climática se mantuvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ayer, el día comenzó con lluvias, luego se despejó con aparición de sol, y hoy comenzó nublado pero con temperaturas calurosas.

Temperaturas y Pronóstico de Tormentas La temperatura podría alcanzar los 27 grados en la tarde, pero hacia la noche el pronóstico anticipa la llegada de tormentas aisladas.

Clima Favorable para las Fiestas La buena noticia es que la semana comenzará sin pronósticos de lluvia, lo cual es ideal para aquellos que desean disfrutar de sus celebraciones al aire libre durante la Nochebuena y Navidad.

Alertas Meteorológicas en Otras Provincias El norte y noreste del país se verán afectados por un amplio frente de tormentas. Se han emitido alertas de nivel naranja para Santiago del Estero, Chaco, el norte de Santa Fe, y el centro-oeste de Corrientes, así como una franja central de Salta.

Fenómenos Meteorológicos Peligrosos Según el SMN, esta región enfrenta «fenómenos meteorológicos peligrosos» que podrían afectar a la sociedad, la vida y el medio ambiente. Se esperan tormentas fuertes, algunas de ellas severas, acompañadas de actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h. Las precipitaciones podrían acumular entre 80 y 150 mm, con posibles puntuales superaciones de este rango.

Más Alertas en el País Alertas de nivel amarillo también están en vigor para el sur de Misiones, este de Corrientes, y varias regiones del norte de Salta y Tucumán, entre otras áreas. Estas alertas indican la posibilidad de «fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas».