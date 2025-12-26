Macedonia del Norte declara crisis eléctrica por escasez de fuelóleo

El gobierno de Macedonia del Norte ha declarado un estado de crisis de siete días debido a problemas en el suministro eléctrico, ocasionados por la interrupción en la entrega de fuel oil desde Grecia.

La medida habilita a la empresa pública de electricidad, ESM, a utilizar reservas estatales de fuel oil sin compensación económica, según un comunicado oficial.

Razones Detrás de la Declaración de Emergencia

La decisión responde a la incapacidad de abastecer fuel oil, crucial para la generación eléctrica. ESM solicitó esta declaración debido a dificultades para obtener lignito y fuel oil desde Grecia, afectadas por bloqueos impuestos por agricultores griegos en las fronteras.

Impacto en el Suministro Energético

La compañía explicó que los bloqueos, que se iniciaron a finales de noviembre, han perjudicado el acceso a recursos energéticos esenciales. Estos bloqueos han perturbado el tráfico de mercancías y se han concentrado en rutas importantes, como la carretera Atenas-Salónica.

Empresas y Gobiernos en Coordinación

Para enfrentar la crisis, Bulgaria ha ofrecido suministros de emergencia de fuel oil a Macedonia del Norte. Esta oferta fue discutida en una llamada telefónica entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, evidenciando la colaboración regional ante la crisis.

Protestas Agrarias en Grecia

Los agricultores griegos han estado protestando por subsidios atrasados, precios bajos y costos de producción en aumento, lo que ha llevado a la creación de bloqueos en las vías. A pesar de que las restricciones de viaje se han aliviado temporalmente por las festividades navideñas, los agricultores han prometido intensificar sus acciones después de las celebraciones.