El Misterioso Asesinato de la Guardiana de los Gorilas: Un Cráneo Partido y una Venganza Política

La historia de Dian Fossey, la primatóloga que dedicó su vida a la defensa de los gorilas de montaña en Ruanda, continúa resonando cuatro décadas después de su trágica muerte. Su legado, marcado por la pasión y el sacrificio, revela la lucha por la conservación en un mundo amenazado por la caza furtiva.

El 26 de diciembre de 1985, el cuerpo de Fossey fue encontrado en su cabaña en las montañas de Virunga, rodeado de un charco de sangre y señales de una muerte violenta. No solo su legado perdura, sino que las circunstancias de su asesinato siguen siendo un enigma sin resolver.

Un Camino Transformador

Dian Fossey nació en 1932 en San Francisco, EE. UU., y comenzó su carrera como terapista ocupacional. Sin embargo, un viaje a África en 1963 cambió su trayectoria para siempre. Allí conoció al arqueólogo Louis Leakey, quien la introdujo en el estudio de los primates y la integró en el célebre grupo de investigadoras conocido como «Trimates».

Inmersión en el Mundo de los Gorilas

En 1967, Fossey se trasladó a Ruanda, donde fundó el Centro de Investigación Karisoke. A través de métodos innovadores, como el vínculo emocional y físico con los gorilas, logró demostrar su naturaleza pacífica y su necesidad de protección. La primatóloga adoptó conductas miméticas, incluso imitaba a los gorilas para integrarse en sus grupos familiares.

Dian Fossey junto a Jane Goodall y Biruté Galdikas, integrantes del grupo «Trimates».

El Dolor de la Pérdida

El 1 de enero de 1978, la trágica muerte de Digit, su gorila preferido, marcó un punto de inflexión en su vida. Este suceso la llevó a adoptar medidas drásticas para proteger a los gorilas, convirtiéndose en una figura combativa en su lucha contra la caza furtiva.

Acciones Extremas en Defensa de los Gorilas

Fossey llegó a utilizar tácticas de vigilancia y saboteos contra los cazadores furtivos, destruyendo trampas y, en ocasiones, utilizando la violencia. Su transformación de científica a guardiana fue una respuesta desesperada a la violencia que amenazaba a sus protegidos.

Misterio y Conspiración en su Asesinato

Su asesinato dejó una estela de dudas, señalando incluso a cercanos como posibles culpables. Wayne McGuire, un investigador relacionado con ella, fue inicialmente acusado, pero pronto se convirtió en un chivo expiatorio. Las conjeturas apuntan a posibles vínculos con la caza furtiva y la corrupción dentro del gobierno ruandés.

Tumba de Digit en el Centro de Investigación Karisoke, junto a Dian Fossey.

Un Mundo que Cambió

Dian Fossey fue enterrada junto a Digit en el cementerio que fundó en Karisoke, un símbolo de su dedicación y amor por los gorilas. En sus escritos finales, expresó la importancia de centrarse en la conservación para el futuro, manteniendo vivo su espíritu en la lucha por la vida silvestre. Hoy, los esfuerzos de conservación resultantes de su trabajo han logrado aumentar la población de gorilas de menos de 250 a casi 1,000.

Su historia es un recordatorio del impacto que una sola persona puede tener en la preservación de especies y ecosistemas, a pesar de los riesgos y sacrificios involucrados.