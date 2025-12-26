¿Cómo invertirá el mercado para aprovechar el nuevo esquema del dólar?

El reciente cambio en el régimen cambiario ha alterado el panorama financiero argentino, ofreciendo nuevas oportunidades que captan la atención de los inversores. La modificación de las políticas del Banco Central está reconfigurando el mercado de pesos, y el bono TY30P se convierte en una opción clave.

La reciente decisión del Banco Central de ajustar las bandas de flotación del dólar ha transformado el entorno económico. Los inversores, que antes operaban en un marco defensivo, comienzan a encontrar oportunidades concretas en el mercado de pesos, destacando un instrumento que ha resurgido como el< strong> bono favorito para esta nueva etapa.

¿Por qué el Cambio en el Régimen Cambiario es Relevante?

El análisis de Balanz Research subraya que dos aspectos fueron fundamentales: la decisión de ajustar mensualmente los límites de la banda de flotación de acuerdo con la inflación y el compromiso del BCRA de adquirir reservas. Esta nueva estrategia refleja un cambio significativo respecto al enfoque anterior, que priorizaba la desinflación.

Impacto Inmediato en los Mercados

Tras los anuncios, se produjo un sell-off inicial en los instrumentos en pesos y el CCL se debilitó hasta $1.550. A pesar de esta reacción, Balanz considera que este retroceso representa una oportunidad de entrada en lugar de un motivo de alarma.

La Elección del Bono TY30P

En este nuevo escenario, el bono TY30P, que vence el 30 de mayo de 2030, destaca como una opción atractiva. Este instrumento, a tasa fija en pesos y con opción put, ofrece un potencial significativo. Balanz estima que el TY30P podría generar retornos cercanos al 8% en dólares hacia abril de 2026, gracias a la expectativa de una baja en sus rendimientos.

Ventajas de Apostar por Tasa Fija

A pesar de que los bonos ajustados por CER son populares en contextos de alta inflación, Balanz advierte que su inflación implícita actual es del 1,8% mensual, un nivel elevado. En contraparte, los bonos a tasa fija, como el TY30P, pueden beneficiarse de una compresión de tasas si el nuevo régimen cambia las expectativas del mercado sobre los riesgos.

Factores Clave en el Horizonte Financiero

Abril se perfila como un mes crucial para el ingreso estacional de dólares del sector agropecuario, un factor que podría estabilizar tensiones cambiarias. Balanz prevé que el BCRA estará en condiciones de adquirir entre u$s8.000 y u$s10.000 millones en reservas durante 2026, potenciando la idea de un entorno cambiario más estable.

Riesgos a Considerar

A pesar de la perspectiva optimista, el informe no ignora los riesgos existentes. La estabilidad cambiaria podría implicar una apreciación del tipo de cambio real, mientras que la credibilidad política del nuevo esquema es fundamental para su éxito. Cualquier señal de retroceso podría alterar rápidamente el interés en instrumentos como el TY30P.

Conclusión: El TY30P como Vehículo de Oportunidad

Con un enfoque más claro y un compromiso de acumulación de reservas, el mercado empieza a observar los pesos con renovada confianza. En este contexto, el TY30P se posiciona como la opción ideal para aquellos que buscan aprovechar este cambio en el clima financiero argentino.