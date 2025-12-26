Corte Suprema de Paraguay confirma el juicio contra Kueider y rechaza sus apelaciones

La Corte Suprema de Paraguay ha tomado una decisión contundente al rechazar la apelación presentada por el exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, confirmando que enfrentarán juicio en abril de 2026 por presunta tentativa de contrabando.

Decisión Unánime de la Sala Penal

Los miembros de la Corte, María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, sostuvieron que la defensa intentó utilizar un recurso legal inadecuado dentro del sistema judicial paraguayo. Este enfoque fue considerado por el tribunal como un intento de abuso que podría paralizar los procesos penales.

El Recurso Inadmisible

Los magistrados indicaron que la defensa presentó una «apelación de la apelación», un procedimiento que contraviene los principios de economía procesal y buena fe, generando el riesgo de frivolizar los avances judiciales. Según la normativa, los fallos sólo son susceptibles de apelación según los términos establecidos por la ley.

Detalles del Caso

Kueider y Guinsel enfrentan acusaciones de tentativa de contrabando por ingresar a Paraguay con una considerable suma de dinero en efectivo: 211.102 dólares, 600.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes. Se les acusa de haber transportado estas sumas de manera oculta en una mochila, sin las correspondientes declaraciones aduaneras, durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024.

Prisión Domiciliaria y Proceso de Extradición

Por el momento, ambos implicados están bajo arresto domiciliario en Paraguay. Además, intentan evitar la extradición solicitada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien los investiga por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos relacionados.

Edgardo Kueider detenido en Paraguay en 2024.

Nota destacada: La última declaración jurada del exsenador Kueider fue de 5 millones de pesos.