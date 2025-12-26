Incendios amenazan hogares al sureste de Perth, mientras tormentas azotan Queensland y Territorio del Norte

Australia afronta serios riesgos de inundaciones y incendios en ambos extremos del país, lo que ha llevado a las autoridades a instar a la población a mantenerse alerta ante las adversidades meteorológicas.

Incendios Devastadores en el Sureste de Perth

Un incendio forestal sigue azotando una zona a aproximadamente 200 km al sureste de Perth. Sin embargo, los residentes cercanos ya no están bajo la obligación de evacuar, después de que la alerta se redujera a un estado de “vigilancia y acción”.

Las localidades de Bannister, Wuraming y Boddington deben estar atentas a su entorno y actuar con rapidez si las condiciones del fuego cambian. Según el Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia, la reciente humedad y unas líneas de contención más sólidas han ayudado a moderar el comportamiento del fuego.

Condiciones Desafiantes para los Bomberos

Pese a las mejoras, el incendio sigue sin control y se esperan cambios en el viento. Un clima seco, acompañado de ráfagas de viento y una ola de calor navideña, han alimentado las llamas, que se cree que comenzaron en la mina de oro de Boddington.

“Registramos temperaturas que alcanzaron los altos 30s y hasta los 40 grados en gran parte de la división suroeste”, comentó la meteoróloga senior del Bureau de Meteorología, Miriam Bradbury, a ABC News. Aunque se pronostica un ligero alivio en el calor, las condiciones para los bomberos seguirán siendo desafiantes.

Monzón y Lluvias en el Noroeste

Por otro lado, un sistema de monzón está dejando caer lluvias y tormentas en el noroeste de Queensland, lo que ha llevado a las autoridades a recomendar a los habitantes estar atentos al riesgo de inundaciones.

La intensa lluvia ha causado estragos, y la población de los territorios vecinos también se está preparando para tormentas severas. El clima extremo provocó un colapso parcial de una grúa en la Costa Dorada, donde las ráfagas de viento superaron los 80 km/h. Afortunadamente, no se reportaron heridos en este incidente.