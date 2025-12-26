Guardiola Impone Estricta Nueva Medida

Las celebraciones navideñas no pasaron desapercibidas en Manchester City. Pep Guardiola ha implementado un control riguroso sobre el peso de sus jugadores para asegurar que regresen en óptimas condiciones tras el receso.

El técnico español ha sido muy claro en sus intenciones: todos los futbolistas fueron pesados antes de las festividades, con el objetivo de monitorear su estado físico y evitar sorpresas indeseadas.

Control estricto del estado físico del plantel

Guardiola expresó: «Pueden comer, pero quiero controlarlos». Esta afirmación revela su enfoque disciplinado mientras se prepara para el próximo compromiso ante el Nottingham Forest. En sus palabras, un exceso de peso podría tener consecuencias drásticas: «Imaginemos que un jugador, que ahora está perfecto, regresa con tres kilos de más. Se quedará en Manchester. No viajará a Nottingham Forest».

Reacciones de los jugadores

El mensaje de Pep generó una respuesta inmediata entre los futbolistas. Uno de los primeros en reaccionar fue Erling Haaland, quien, tras la celebración de Nochebuena, compartió en sus redes sociales una imagen de su peso. Con un registro de 94,4 kilogramos, el delantero noruego acompañó la foto con un sencillo comentario: “todo bien”, enviando un claro mensaje de compromiso hacia su entrenador.

Professionalismo en el receso

La actitud de Haaland no solo refleja su profesionalismo, sino también el espíritu del equipo, que busca mantener un alto rendimiento en 2026. La figura del City continúa destacándose no solo por su habilidad en el campo, sino también por su dedicación fuera de él.