Invierte en Ganadería: Gana hasta un 8% sobre la Inflación Sin Experiencia en el Campo

Los ahorristas argentinos están explorando nuevas alternativas de inversión. Ante un contexto económico desafiante, la opción de invertir en ganadería se presenta como una estrategia atractiva, con prometedoras proyecciones de rentabilidad.

En medio de la búsqueda de refugios seguros para el capital, los fondos comunes de inversión (FCI) se perfilan como una opción accesible mediante plataformas digitales. Un buen ejemplo es el Fondo de Inversión Ganadero «ADBlick Ganadería», que promete una rentabilidad atractiva, superior en 8 puntos porcentuales al índice de inflación.

Contexto del Mercado Ganadero

Este fondo surge en un marco de menor producción local debido a sequías recientes, un mercado interno en recuperación y una demanda internacional estable.

La última inversión se enfocó en manejar entre 8,000 y 10,000 cabezas de ganado en campos seleccionados de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Se trata de un modelo de negocio de baja volatilidad, fundamentado en activos tangibles y en la producción de carne, orientado a preservar el capital y aumentar su valor a través de la productividad.

Costos y Beneficios del Fondo Ganadero

El último fondo estableció un ticket mínimo de $10 millones, con un plazo de 2 años para aportes de hasta $20 millones y un año para inversiones superiores. Se buscó recaudar cerca de $5,000 millones, destinando casi el 90% a la compra inicial de terneros.

Los costos fijos son bajos, ya que toda la operación está tercerizada en campos especializados. Los retornos se basan en el efecto productivo y están estimados en un 8% más la inflación, lo que aseguran que se traduzca en una rentabilidad real.

Estrategia y Proceso de Producción

La estrategia contempla la compra de terneros de 180 a 200 kilos, que luego se recrían hasta alcanzar un peso de entre 310 y 320 kilos antes de ser llevados a la terminación, mediante pastoreo o sistemas de alimentación intensiva.

Este enfoque permite optimizar la conversión de alimento en carne, maximizando tanto el peso como la calidad del producto final. La selección cuidadosa de los campos es crucial, exigiendo a los operadores experiencia y condiciones adecuadas para facilitar un crecimiento eficiente.

Oportunidades de Exportación y Diversificación

El modelo de inversión también se diversifica al incluir productos orientados tanto al consumo interno como a las exportaciones. Las cuotas Hilton y 481 representan acuerdos que ofrecen ventajas competitivas para la carne argentina.

Además, con una demanda global en aumento, liderada por países como China y naciones del sudeste asiático, se proyecta que Argentina podrá recuperar terreno en el mercado internacional, lo que podría impulsar aún más el valor del ganado.

Perspectivas Futuras

La oportunidad de inversión se ve fortalecida por la situación del mercado; el precio del novillito gordo ha incrementado un 34.2% interanual, frente a una inflación del 117%, sugiriendo que hay margen para un aumento mayor. La expectativa es que la oferta de ganado disminuya en unos 200,000 toneladas, lo que podría provocar un incremento en los precios.