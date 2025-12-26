Juliana Santillán: El polémico mensaje navideño que la llevó a borrar su publicación viral

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, se convirtió en el centro de atención tras un polémico saludo navideño que desató críticas y reflexiones en línea.

Un Saludo que Trajo Confusión

En plena celebración de Navidad, Santillán compartió un video que combinaba un mensaje festivo con un balance de la gestión del presidente Javier Milei, destacándose una frase particular: “Feliz Nochebuena de resurrección”. Este comentario provocó una lluvia de reacciones en la plataforma X, donde el posteo rápidamente se volvió viral.

Las Reacciones de la Audiencia

El mensaje no solo atrajo la atención por su contenido político, sino también por la elección de palabras. Algunos seguidores interpretaron la referencia a la “resurrección” como un símbolo de la recuperación económica que promueve el oficialismo, mientras que otros criticaron la frase señalando un error conceptual evidente entre la Navidad y la Pascua.

Clarificaciones y Respuestas de la Comunidad

En cuestión de horas, las críticas se multiplicaron, incluyendo comentarios que señalaron la confusión entre estas importantes festividades cristianas. La discusión alcanzó tal magnitud que la red social X añadió una aclaración bajo su sistema de “contexto agregado por lectores”, especificando que la Nochebuena celebra la víspera del nacimiento de Jesús.

La Decisión de Borrar el Mensaje

Ante el aluvión de reacciones, Santillán optó por eliminar el tuit original. Sin embargo, el contenido ya había sido replicado y compartido por numerosos usuarios, asegurando que la polémica continuara más allá de su decisión de borrar el posteo.