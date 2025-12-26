Trump ordena ataques a Estado Islámico en Nigeria: ¿Por qué esta decisión?

El presidente de EE.UU. ha anunciado una potente ofensiva militar contra el grupo terrorista en el noroeste de Nigeria. Las repercusiones de esta acción están generando un intenso debate internacional.

Ataque Decisivo en Nigeria

Donald Trump comunicó este jueves que el ejército estadounidense realizó un “potente y letal ataque” contra el Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria. En su mensaje publicado en Truth Social, describió al EI como «escoria terrorista» y lo acusó de perpetrar asesinatos brutales, especialmente contra cristianos inocentes.

Detalles del Operativo

Trump reveló que las fuerzas armadas lograron “ejecutar numerosos ataques perfectos”, sin ofrecer detalles específicos sobre los objetivos o el momento de la operación. En noviembre pasado, el presidente había ordenado al ejército estar listo para actuar en Nigeria con el propósito de combatir a los militantes islamistas.

Reacción de Funcionarios Nigerianos

Yusuf Maitama Tuggar, ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, declaró a la BBC que la acción militar representa una «operación conjunta» contra el terrorismo, enfatizando que no se vincula a una religión específica. Tuggar no descartó la posibilidad de futuros ataques, dependiendo de las decisiones tomadas por ambos países.

Contexto de la Situación en Nigeria

El pasado noviembre, Estados Unidos designó a Nigeria como “país de preocupación especial” por la creciente amenaza a la población cristiana. Según Trump, “miles” han sido asesinados, aunque sin proporcionar datos concretos. Activistas en Washington han denunciado una sistemática persecución de cristianos a manos de grupos islamistas.

Las Cifras en Debate

Un informe de la organización Puertas Abiertas citó que, en un año, aproximadamente 3.100 cristianos fueron asesinados en Nigeria, además de 2.320 musulmanes. Este informe ha sido objeto de controversia, con expertos señalando que muchas de las víctimas son también musulmanas.

Reacciones en la Escena Internacional

El senador texano Ted Cruz ha afirmado que más de 50.000 cristianos han sido masacrados desde 2009, aunque su oficina no califica la situación como genocidio, sino como una “persecución”. La narrativa sobre la violencia en Nigeria ha provocado debates no solo políticos, sino también mediáticos, viendo figuras como el comediante Bill Maher referirse al tema como un “genocidio”.

La Respuesta del Gobierno Nigeriano

El gobierno de Nigeria ha descalificado las acusaciones de genocidio como «distorsiones de la realidad», afirmando que los ataques afectan por igual a cristianos y musulmanes. Sin embargo, la situación en el país es compleja, con múltiples crisis de seguridad más allá del extremismo religioso, incluyendo conflictos por recursos y territorio.

Perspectivas Futura y Colaboraciones Internacionales

Nigeria ha mostrado interés en recibir apoyo estadounidense en su lucha contra grupos insurgentes, siempre que la asistencia no sea unilateral. Mientras tanto, la violencia sigue en aumento, especialmente en el noreste, donde Boko Haram y el Estado Islámico son activos.

Las cifras y las narrativas en torno a la muerte de cristianos y musulmanes en Nigeria continúan siendo un punto de controversia, reflejando la complejidad del conflicto y la necesidad de abordar estos problemas desde diversos enfoques, evitando un simplismo que podría perjudicar tanto a la población como a las dinámicas de seguridad regional.