Exfutbolista francés desata controversia: ‘Siento odio hacia los argentinos’

Recientemente, el exfutbolista Djibril Cissé no se contuvo y expresó su rencor hacia la Selección Argentina tras la derrota de Francia en la final del Mundial Qatar 2022. Su controversia ha resonado en los medios deportivos, generando gran expectativa.

La Rabia de Cissé Tras el Mundial

En un especial de ‘L’Equipe’, Cissé no ocultó su descontento al rememorar la final en Lusail: «Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos». Estas declaraciones reflejan la creciente rivalidad entre Argentina y Francia, una enemistad que, aunque reciente, se siente intensa.

Un Rival a Batir en el Próximo Mundial

Con la mirada puesta en el futuro, Cissé declaró: «Claramente, hoy son nuestro principal enemigo». El exdelantero sueña con un desenlace diferente en el próximo Mundial que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, donde anhela «conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en el Mundial».

Cissé y el Polémico Video de Enzo Fernández

Asimismo, Cissé no dejó pasar la oportunidad de criticar a Enzo Fernández por un incidente del pasado, donde se mostró cantando una canción con contenido racista en un video. «No puedo comprender cómo lo perdonaron», expresó, poniendo en jaque el comportamiento del mediocampista argentino.

La Historia Completa de una Carreras Controversiales

Djibril Cissé, quien tuvo un recorrido futbolístico destacado en clubes como Liverpool y Olympique de Marsella, no es ajeno a la controversia. A lo largo de su vida, ha enfrentado múltiples incidentes, desde arrestos por agresiones hasta acusaciones de extorsión relacionadas con un video comprometedor de su excompañero Mathieu Valbuena.

En 2015, poco antes de su retiro, Cissé fue detenido por estos hechos. Aunque ha insistido en que no chantajeó a Valbuena y que son amigos, su imagen ha quedado marcada por estas situaciones.