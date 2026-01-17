Machado entrega su Nobel de la Paz a Trump para ganar su apoyo

María Corina Machado, destacada figura de la oposición venezolana, hizo historia al presentar su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump en una reunión clave, en un intento de fortalecer aliados en un momento crucial para Venezuela.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se reunió con Donald Trump en un evento significativo donde le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz. Este gesto busca afianzar la relación con Estados Unidos en un contexto de incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela.

Un Reconocimiento a la Libertad

Durante la reunión, Machado describió la entrega de la medalla como “un reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”, marcando un intento de reconciliación tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Un Vínculo Histórico

Machado estableció conexiones históricas al recordar el momento en el que el marqués de Lafayette entregó una medalla a Simón Bolívar como símbolo de la hermandad entre Estados Unidos y Venezuela. “Es un signo de unidad”, enfatizó.

Desafíos en la Búsqueda de Poder

En un contexto complicado, Machado intenta recuperar la influencia perdida después de que el Comité Noruego del Nobel le otorgara el premio que Trump había deseado. A pesar de sus esfuerzos, Trump había expresado anteriormente dudas sobre el apoyo y respeto hacia Machado dentro de su país.

La Respuesta de la Casa Blanca

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, comentó que Trump está satisfecho con el liderazgo actual de Delcy Rodríguez y su gobierno interino, lo que sugiere que Machado podría enfrentarse a una dura competencia en su lucha por poder.

Perspectivas Futuras

Trump ha indicado su interés en revitalizar la economía de Venezuela mediante inversiones en su infraestructura energética, además de elogiar los esfuerzos del gobierno interino por liberar a presos políticos, incluyendo colaboraciones cercanas a Machado.

Palabras de Trump

El ex presidente afirmó que sería un “gran honor” recibir el premio de Machado, aunque prefirió no recibirlo directamente de ella. “Ella ganó el Premio Nobel de la Paz”, afirmó Trump, destacando la importancia de su reconocimiento en el escenario internacional.