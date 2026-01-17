Desaparece la hermana del campeón Marcos «Huevo» Acuña: intensa búsqueda en Neuquén tras más de 24 horas sin noticias

La angustia se apodera de la familia de Marcos Acuña tras la misteriosa desaparición de Fabiana Edith Muñoz, su hermana, quien no ha sido vista desde el pasado viernes. La situación se torna crítica, dado que Fabiana enfrenta un diagnóstico de esquizofrenia.

Fabiana, de 42 años, es la hermana de Acuña por parte de madre y se encuentra desaparecida desde el viernes. Su familia ha denunciado la situación en la comisaría local, luego de varias horas sin noticias sobre su paradero.

Preocupación Familiar

Sara, la madre de Fabiana y Marcos, expresó su desesperación: «Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado». Las autoridades han dado a conocer que, en el momento de su desaparición, Fabiana vestía un gorro negro, una campera rompeviento verde, jeans azules y zapatillas rosas.

Investigación en Marcha

La fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala ha calificado el caso como «presunta desaparición de personas» y ha ordenado un operativo de búsqueda por parte de la Policía de Neuquén.

Operativo de Búsqueda

Tal como informó un medio local, la búsqueda está siendo coordinada por la Comisaría del Menor y la Mujer de Zapala. Sin embargo, hasta el momento, no se han obtenido novedades relevantes al respecto.

Últimas Noticias

Se supo que la última vez que Fabiana fue vista fue en su hogar, ubicado a pocos metros del Club Don Bosco en la ciudad. Tras un intenso rastrillaje en áreas cercanas, la búsqueda se ha ampliado a vecindarios aledaños.