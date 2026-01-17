El BCRA Aumenta Reservas: ¿Cómo Afectará al Dólar?

La acumulación de dólares en el Banco Central demuestra un avance sólido en la política monetaria argentina. Con un enfoque renovado, el Gobierno recibe un respaldo crucial del FMI.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha dado otro paso significativo en su estrategia de acumulación de reservas, logrando su décima jornada consecutiva de compras de dólares en el mercado cambiario. Desde que inició su nuevo programa a comienzos de enero, la entidad ha sumado una notable cantidad de divisas.

Este viernes, el BCRA incorporó 125 millones de dólares, alcanzando un total de 687 millones de dólares en lo que va del 2026. Este volumen de adquisiciones, impensable hace unas semanas, ha otorgado al Gobierno un respaldo contundente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las Reservas del Banco Central: Apoyo Internacional

La portavoz del FMI, Julie Kozack, expresó el apoyo rotundo a las iniciativas del BCRA para fortalecer sus reservas durante una reciente conferencia de prensa.

«Celebramos las medidas adoptadas por el Gobierno argentino para aumentar las reservas. Estas acciones están respaldadas por ajustes recientes en las políticas monetarias y cambiarias, así como por el programa de compra de divisas que se anunció anteriormente.»

Kozack también destacó que el ritmo de acumulación ha superado las expectativas iniciales, con entradas diarias de divisas que han superado el 5% del volumen mínimo previsto, lo que es un indicativo positivo para la economía.

Un equipo del FMI visitará Buenos Aires en febrero para revisar las metas trimestrales, aunque no se ofrecieron más detalles sobre la misión.

El Mercado Reacciona: Análisis Divergente

La situación ha generado opiniones variadas en la comunidad financiera. Con el fortalecimiento de las reservas, también se ha observado una caída en el precio del dólar.

Christian Buteler, analista del mercado, opina que la reciente etapa de adquisiciones del BCRA es el resultado de que varias empresas están liquidando dólares en el mercado. «Este es un mecanismo que permite al BCRA incrementar sus reservas y tener un resguardo para futuras intervenciones en el mercado si es necesario», explicó.

Impacto de las Tasas de Interés

Por otro lado, el economista Emiliano Anselmi sostiene que la variación más significativa proviene del incremento de la tasa de interés, que alcanzó el 49% anual en la última colocación de deuda en pesos.

«La impresión del mercado es que el Gobierno mantendrá la tasa alta, lo que implica una política monetaria más estricta, aunque esto podría desacelerar la actividad económica», advirtió Anselmi.

Dinámicas del Mercado Cambiario: Tres Factores Clave

El analista Matías Battista señala tres razones fundamentales detrás de la actual dinámica cambiaria: