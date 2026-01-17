Martín Redrado: ‘El Mercosur explora nuevas oportunidades fuera de EE. UU. y China’

Después de más de dos décadas de negociaciones, Mercosur y la Unión Europea han concretado un histórico pacto de libre comercio. Este acuerdo promete abrir un vasto mercado con 700 millones de consumidores y un impacto significativo en la economía mundial.

Un Hito en la Integración Comercial

El tratado entre Mercosur y la UE no solo es un avance comercial, sino un paso trascendental hacia la integración económica. Según Martín Redrado, exvicecanciller argentino, este acuerdo tiene “un valor estratégico”, marcando el primer avance significativo en la apertura de mercados desde 2003. Antes de esto, el último acuerdo relevante fue con la Comunidad Andina de Naciones.

Redefiniendo Alianzas Comerciales

Redrado destacó que este pacto representa un Mercosur en busca de diversidad, alejándose de la dependencia de potencias como Estados Unidos y China. El acuerdo abrirá oportunidades para diversificar socios comerciales y atraer inversiones, permitiendo a la región explorar nuevos horizontes en el comercio internacional.

Nuevas Inversiones en el Horizonte

Uno de los aspectos más prometedores del acuerdo es su capacidad de atraer capitales europeos hacia la región. Se anticipa un aumento en las inversiones, particularmente en sectores clave como la industria petroquímica, producción de plásticos, maquinaria y autopartes. También se destaca la producción de fertilizantes, un recurso esencial para el sector agroindustrial.

Oportunidades y Desafíos Comerciales

Aunque el acuerdo amplía las posibilidades para productos primarios, se presentan salvaguardias que podrían restringir el acceso a los mercados europeos, lo cual es un tema sensible en las negociaciones. A pesar de este desafío, los principales beneficios se visualizarán en alimentos procesados y energías renovables, áreas priorizadas por Europa.

El Camino Hacia la Ratificación del Acuerdo

El pacto, aún pendiente de ratificación política en ambos bloques, se presenta en medio de tensiones internas, especialmente en Europa. Sin embargo, para sus defensores, representa un fuerte mensaje de integración y cooperación a largo plazo entre dos regiones que buscan avanzar a pesar de un contexto mundial incierto.