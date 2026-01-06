Machado: Sin contacto con Trump desde el ataque; reafirma su compromiso de regresar a Venezuela – En vivo

María Corina Machado, líder opositora y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, acaba de dar declaraciones impactantes sobre su contacto con Donald Trump y su intención de regresar a Venezuela, en un momento crítico tras la reciente operación militar de EE.UU. que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

El último fin de semana, la atención mundial se centró en Venezuela luego de que fuerzas estadounidenses llevaran a cabo una operación militar que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro. Este evento ha generado reacciones fervientes tanto dentro como fuera del país.

Entrevista Exclusiva con María Corina Machado

Machado, en su primera entrevista televisada desde el conflicto, declaró que no ha tenido comunicación con el expresidente Trump desde octubre de 2025, excepto por una conversación el día en que se le otorgó el Nobel.

“Planeo regresar lo más pronto posible a mi hogar”, afirmó Machado mientras se encontraba en Noruega recogiendo su premio, y agregó que valora significativamente las acciones de Estados Unidos como un paso hacia la libertad y dignidad humana.

Las Reacciones Internacionales y la Desconfianza en Washington

A pesar de sus loables declaraciones, Trump ha desestimado a Machado, afirmando que no cuenta con el apoyo suficiente en el país. Este comentario ha alimentado la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela, mientras que informes de la CIA indican que funcionarios leales a Maduro, incluyendo a la nueva presidenta interina Delcy Rodríguez, están mejor posicionados para asegurar la estabilidad.

Desarrollo de la Situación en Venezuela

Mike Johnson, portavoz de la Cámara de Representantes de EE.UU., enfatizó que el gobierno no está en guerra pero exige un cambio en el comportamiento del régimen de Maduro. Mientras tanto, Chuck Schumer, el líder minoritario del Senado, criticó la ambigüedad de los planes del gobierno federal, catalogando las estrategias como insatisfactorias y basadas en deseos poco realistas.

Eventos en la Capital Venezolana

La llegada de drones no identificados sobre el palacio presidencial generó pánico, con las fuerzas de seguridad del régimen disparando al aire en respuesta, tras confundir la situación con otra posible arremetida. Esto demuestra la creciente tensión y ansiedad dentro del país.

Inversión en el Futuro de Venezuela

En una propuesta arriesgada, Trump sugirió que los contribuyentes estadounidenses podrían financiar la reconstrucción de la infraestructura petrolera de Venezuela, sugiriendo que las empresas repagan a través de los ingresos generados por el petróleo. Esta idea ha sido recibida con escepticismo y resistencia tanto a nivel interno como internacional.

Medios y Derechos Humanos

A medida que los acontecimientos se desarrollan, más de una docena de trabajadores de los medios fueron detenidos durante la cobertura de marchas a favor de Maduro en Caracas. Sin embargo, todos fueron liberados posteriormente, lo que refleja la continua represión a la libertad de prensa en el país.