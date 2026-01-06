INAH Revisa Tarifas de Museos y Zonas Arqueológicas: Nuevos Precios

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha anunciado cambios en las tarifas de entrada a sus recintos, lo que promete afectar a todos los amantes del patrimonio cultural mexicano.

Nuevas Tarifas: ¿Qué Esperar a Partir de 2026?

A partir del 1 de enero de 2026, entran en vigor las nuevas tarifas de acceso a los Museos y Zonas Arqueológicas administrados por el INAH, que buscan facilitar el acceso a la vasta herencia cultural de México.

Categorías de Tarifas y Precios

Categoría I: Íconos de la Cultura

Los sitios más emblemáticos, como Teotihuacan, Tulum y el Museo Nacional de Antropología, tendrán un costo de 150 pesos por entrada.

Categoría II: Explorando la Historia

Zonas arqueológicas como Tlatelolco y Malinalco, junto con museos como el Museo de El Carmen, ofrecerán entradas a un precio de 85 pesos.

Categoría III y IV: Accesibilidad y Cultura

La Categoría III, que incluye sitios como Tenam Puente y museos como el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, tendrá un costo de 80 pesos. En cuanto a la Categoría IV, que comprende lugares como Chichén Itzá y el Museo del Pueblo Maya, las entradas se fijan en 105 pesos.

Exenciones y Acceso Gratuito

El INAH también implementará un esquema de entrada gratuita los domingos para ciudadanos mexicanos y residentes extranjeros que presenten un documento válido. Así mismo, estarán exentos del costo los menores de 13 años, estudiantes y profesores con credencial vigente, adultos mayores y personas con discapacidad.

Adicionalmente

Las tarifas se aplicarán a 165 museos y 193 zonas arqueológicas en todo el país. También se ofrecerán exenciones para pasantes, investigadores y miembros de comunidades originarias que presenten identificación oficial.