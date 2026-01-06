Transformaciones Clave en Wall Street

¿Wall Street se aleja del mundo cripto? La verdad detrás de los ETFs de Bitcoin

Con la reciente recuperación de Bitcoin, surge una incógnita: ¿están los inversores institucionales retrocediendo en su apoyo al mundo cripto? Aquí te contamos los detalles.

La situación actual de los ETFs de Bitcoin

El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock ha experimentado retiros significativos, acumulando salidas netas de 244 millones de dólares en la última semana y marcando pérdidas en 8 de las últimas 10 semanas. Este fenómeno ha ocasionado que los fondos cripto se despojen de aproximadamente 446 millones de dólares en activos.

Para algunos, esto indica un ajuste de los inversores institucionales que inicialmente entraron con entusiasmo. Para otros, representa un simple reequilibrio de carteras en un ciclo de final de año. Ambas perspectivas podrían coexistir.

A pesar de estos retiros, Bitcoin ha demostrado resiliencia, manteniéndose por encima de los 92.500 dólares, impulsado por un ánimo optimista en el mercado, lo que resulta inusual dado su historial de sensibilidad a eventos geopolíticos.

Flujos de capital en los ETFs: una montaña rusa

Las recientes semanas han traído consigo entradas significativas en los ETFs de Bitcoin en EE.UU., sugiriendo que la inestabilidad no significa una huida definitiva del mercado. Es más, el IBIT reportó su mayor ingreso diario en meses, mientras otras instituciones como Fidelity y Grayscale también captaron capital.

La ‘contradicción’ de Bitcoin en 2026

De acuerdo con el analista Emmanuel Juárez, las recientes salidas de capital reflejan la cautela de los inversores institucionales, más que un abandono del mundo cripto. Estos ajustes, aunque pueden afectar el precio a corto plazo, no necesariamente indican una desconfianza a largo plazo.

Regresando al rally: la inversión institucional retoma impulso

Iñaki Apezteguia, cofundador de Crossing Capital, sostiene que aunque hubo salidas de capital en el último trimestre de 2025, esto no representa un alejamiento permanente de Wall Street. Las tendencias recientes muestran que el capital institucional está encontrando su camino de regreso al mercado cripto.

El 2 de enero de 2026, los ETFs vieron un incremento neto de 5.310 bitcoins, lo que ha contribuido al repunte de precios, superando los 93.500 dólares gracias a una presión compradora renovada.

Apezteguia enfatiza que el capital institucional no se está retirando, sino que está posicionándose estratégicamente, mostrando un interés creciente por parte de los grandes fondos.

Causas de la aparente contradicción en el comportamiento del mercado

Existen tres factores clave que explican esta dinámica:

1. Temporadas de rebalanceo: A finales y comienzos de año, los gestores ajustan sus carteras para optimizar sus posiciones.

2. Entorno macroeconómico: La creciente incertidumbre global hace a Bitcoin más atractivo como un activo seguro para ciertos inversores.

3. Cambio en la narrativa política en EE.UU: La administración actual se muestra más favorable hacia el sector cripto, lo que genera optimismo en el mercado.

Entonces, ¿Wall Street está abandonando el cripto? La respuesta es no. La actitud es más cautelosa y reflexiva, con una nueva perspectiva sobre Bitcoin como un activo financiero robusto en lugar de un simple objeto de especulación.

Mientras tanto, Bitcoin continua desafiando las expectativas y demostrando su capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno cambiante.