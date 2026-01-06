La empresa detrás de la mansión de Pilar pagó a la novia de Pablo Toviggino y gestionó Arsenal de Sarandí

Revelaciones sorprendentes relacionan al Tesorero de la AFA con una opulenta mansión y facturas que involucran a su pareja, generando un torbellino en el ámbito deportivo.

El Intrincado Enredo de la Mansión de Pilar

Documentos recientes han destapado la conexión entre Pablo Toviggino, Tesorero de la AFA, y una lujosa propiedad en Pilar, avaluada en 17 millones de dólares. Entre ellos, se encuentran facturas a nombre de su novia y contratos con clubes destacados como Arsenal y Sarmiento de Junín.

Las Denuncias Que Sacuden al Fútbol Argentino

El escándalo ha sido impulsado por Elisa Carrió, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, quienes sostienen que Toviggino está involucrado en un entramado societario con la mansión en el centro de la controversia. Actualmente, el caso es analizado por los jueces Marcelo Aguinsky y Gabriel Gonzalez Charvay.

Hechos que Exponen la Relación

La ex diputada Carrió ha indicado que Toviggino mantiene un estrecho vínculo con Sergio Massa, quien le ofreció asesoría durante su mandato. Estos lazos personales también han suscitado interrogantes sobre la influencia de Toviggino en la política y el fútbol.

La Implicación de Malte SRL

Malte SRL, la empresa que controló la mansión, ahora se revela como un actor central en el esquema financiero del Tesorero. Facturas por un millón de pesos han sido encontradas, y su conexión con la AFA y otras compañías ha sido documentada.

Transacciones Sorprendentes

No solo Malte ha manejado los costos de la mansión, sino que en 2021 otorgó un préstamo de 10 millones de pesos al Club Atlético Sarmiento. Este documento está firmado por Carlos Bruno Seguel, vinculado también a Toviggino.

Contrato Fundamental con Arsenal

El más relevante de los acuerdos de Malte es con Arsenal Fútbol Club, donde se cedieron derechos federativos de jugadores en un contrato confidencial. Aunque Arsenal ha sufrido un descenso a primera B, las irregularidades en los acuerdos siguen siendo objeto de escrutinio.

Intervenciones Judiciales y Controversias

La empresa también ha estado presente en convenios con otros clubes de fútbol y ha estado involucrada en una serie de transacciones que cuestionan la legalidad de sus actividades. La Justicia continúa buscando pruebas que conecten a Toviggino con estas transacciones.

Más Entidades en Juego

Además de Malte, otras empresas como Wicca S.A.S. y Vandap S.A.S. están bajo investigación, revelando un complejo entramado societario que se extiende entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Santiago del Estero.

Movimientos Financieros Sospechosos

Los registros financieros muestran que muchos de estos grupos empresariales comparten vínculos directos con Toviggino y han estado involucrados en la gestión de operaciones altamente rentables y cuestionables en el sector del fútbol argentino.

La Opinión de los Involucrados

Julio Grondona, ex presidente de Arsenal, ha declarado que su conexión con Malte fue un acuerdo breve y normal. Sin embargo, las revelaciones recientes generan dudas sobre la veracidad de estas afirmaciones.

Una Mira Hacia El Futuro

Mientras las investigaciones avanzan, la situación de Toviggino y su relación con el fútbol argentino genera inquietud entre los aficionados y las autoridades. Las próximas semanas serán cruciales para esclarecer este entramado de poder y corrupción en el deporte nacional.