Crisis en Venezuela: El petróleo y su impacto limitado en los precios globales

La inestabilidad en Venezuela ha conseguido captar la atención internacional, pero según el experto en energía, Luis Bolomo, su efecto en el precio del petróleo será moderado y controlado.

En una entrevista con Canal E, el analista en petróleo y energía Luis Bolomo afirmó que, a pesar de la reciente crisis en Venezuela, no se anticipan aumentos drásticos en el precio del petróleo a nivel global. La alta producción en Estados Unidos juega un papel crucial en esta estabilidad, subrayó el especialista.

¿Una crisis que no repercute en los precios?

Bolomo destacó que, a pesar de los temores generados por la situación en Venezuela, los precios del petróleo han mantenido un rumbo firme gracias a la abundante producción estadounidense. “La oferta considerable de petróleo en Estados Unidos ha mantenido los precios en niveles estables”, explicó, añadiendo que la OPEP también actúa como reguladora del mercado.

Producción venezolana en declive

Aquella época dorada de Venezuela, que llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios, ha quedado atrás. Actualmente, el país apenas produce 900.000 barriles. Bolomo anticipa que, incluso si se concretan las previsiones del ex-presidente Donald Trump sobre un aumento gradual hacia los 1,8 millones, esto no tendrá un impacto significativo en el mercado internacional.

Reacciones internacionales ante la crisis

A pesar de los intereses de potencias como Rusia y China en el sector energético venezolano, Bolomo notó una falta de reacciones contundentes por parte de estas naciones. “No hemos visto respuestas importantes desde el punto de vista geopolítico”, comentó, enfatizando que este escenario traerá más cambios en los actores involucrados que alteraciones drásticas en el mercado.

Producción y futuro energético en Argentina

Por otro lado, Bolomo celebró el avance energético que Argentina está experimentando, gracias a Vaca Muerta. “Este yacimiento está desempeñando un rol fundamental”, indicó, estimando que el país podría alcanzar un superávit energético de 7.000 millones de dólares en 2025. La transición de importar a exportar gas y petróleo es un paso significativo.

Proyectos de exportación en el horizonte

Además, Bolomo mencionó la reversión del gasoducto hacia Brasil y la llegada de buques de licuefacción como factores que impulsarán aún más la exportación de gas. “Esto podría sumar entre 12.000 y 14.000 millones de dólares en ingresos”, señaló, aunque advirtió que el desarrollo debe ser ágil. “Cuando digo rápido, me refiero a dos años, no diez”, concluyó, recordando la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías energéticas que podrían transformar el escenario global.