Renuncia la jefa de la ANMAT tras escándalo del fentanilo; la reemplaza exdirector de OSDE

La salida de Agustina Bisio de la dirección de la ANMAT marca un nuevo capítulo en la gestión del organismo que regula medicamentos y alimentos en Argentina. Su renuncia, presentada por razones personales, ha dado paso a Luis Fontana, un médico con tres décadas de experiencia en el sector.

La Renuncia de Bisio y Sus Implicaciones

Agustina Bisio hizo su aparición en la ANMAT hace poco más de 20 años y ha sido una figura relevante en el ámbito de la salud pública. Este martes, su renuncia fue oficialmente anunciada en el Boletín Oficial. Durante su gestión, que comenzó en 2023, no solo enfrentó desafíos administrativos, sino que también se vio involucrada en controversias, especialmente tras el escándalo del fentanilo contaminado en 2025.

Controversias y Retos en la Gestión

En su carta de renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, Bisio mencionó haber atravesado un año «intenso» y «agotador». Su administración quedó marcada por el trágico caso de al menos 124 pacientes que recibieron fentanilo contaminado, un hecho que ha sido objeto de investigaciones judiciales. Este incidente no solo puso en jaque su liderazgo, sino que también cuestionó la eficacia del organismo bajo su dirección.

Investigaciones Judiciales y Cambios en el Testimonio

Bisio fue citada a declarar en el marco de una investigación sobre la venta de más de 300.000 ampollas de fentanilo con graves fallas en su producción. Las indagatorias se intensificaron cuando, tras una modificación en su testimonio, admitió haberse reunido con representantes de los laboratorios implicados.

Who es Luis Fontana, Su Sucesor?

La llegada de Luis Fontana a la ANMAT representa un intento del gobierno de continuar con la estabilidad del organismo. Fontana es médico cirujano graduado en la UBA, con un perfil destacado en gestión de salud y administración. Con un trayecto de más de 30 años en OSDE, se espera que aplique sus conocimientos para mejorar la regulación y la eficiencia del sistema de salud argentino.

Un Futuro Enfocado en la Seguridad de los Medicamentos

Fontana enfatiza que su gestión se centrará en asegurar la calidad de los medicamentos y la transparencia dentro del sistema. En un contexto donde la confianza en las instituciones de salud ha sido comprometida, su enfoque busca restaurar la credibilidad y eficacia de la ANMAT.