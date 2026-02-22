Macron insta a Meloni a ‘quedarse en casa’ tras sus declaraciones sobre la muerte de un activista francés

El presidente francés Emmanuel Macron reaccionó con firmeza a los comentarios de la primera ministra italiana Giorgia Meloni sobre la muerte de un activista de extrema derecha en Lyon, acusándola de intervenir en los asuntos internos de su país.

Los hechos trágicos en Lyon

Quentin Deranque, de 23 años, falleció el 14 de febrero debido a lesiones en la cabeza que sufrió durante un ataque por parte de encapuchados. Este ataque tuvo lugar el 12 de febrero en las afueras de la universidad Sciences Po Lyon durante una manifestación organizada por feministas nacionalistas, donde la eurodiputada de Francia Insumisa, Rima Hassan, estaba llevando a cabo un evento. Imágenes del incidente mostraron a varios atacantes golpeando a Deranque mientras yacía en el suelo.

El fiscal de Lyon, Thierry Dran, informó que al menos seis individuos participaron en el ataque, el cual resultó en daños fatales para Deranque, que falleció dos días después en el hospital, dejando un escenario de violencia profundamente conmocionante.

Reacciones políticas en Francia e Italia

Meloni expresó su pesar a través de redes sociales, afirmando que la muerte de Deranque, supuestamente a manos de «grupos vinculados al extremismo izquierdista», era «una herida para toda Europa». Macron, al ser consultado sobre los comentarios, enfatizó la contradicción que observa en aquellos nacionalistas que opinan sobre la política ajena mientras reclaman no ser importunados en sus propios países.

La reacción de la oficina de Meloni fue de sorpresa, asegurando que su intención fue únicamente manifestar condolencias y no interferir en asuntos franceses.

Sobre los implicados en el caso

Los fiscales han acusado a siete personas de asesinato, incluyendo a Jacques-Elie Favrot, asistente del legislador de Francia Insumisa, Raphael Arnault. Favrot admitió estar presente en el ataque pero negó haber infligido los golpes mortales. Mientras tanto, dos individuos han sido encarcelados bajo cargos de asesinato.

Impacto político de la tragedia

El asesinato de Deranque ha afectado al partido de izquierda, permitiendo al partido de extrema derecha, el Reagrupamiento Nacional (RN), posicionarse como víctima ante la violencia extremista. La tensión política también se intensifica con las elecciones municipales en marzo y la carrera presidencial de 2027 en el horizonte.

El Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, instó a Arnault a tomar medidas si se presenta evidencia substancial contra él o su entorno, mientras que Manuel Bompard, coordinador de Francia Insumisa, indicó que Arnault no será suspendido ni excluido del partido.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, consideró que el caso es «grave», evocando los «Años de Plomo» en Italia, un periodo de extremismo violento de diversas facciones. En sus redes sociales, Tajani destacó la importancia de condenar la violencia para evitar regresar a épocas oscuras.

Finalmente, Meloni aclaró que su intención no era interferir, sino alertar sobre el riesgo de polarización en las sociedades europeas. Los padres de Deranque, a su vez, han instado a la calma, condenando todas las formas de violencia política.