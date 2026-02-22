Un juez de San Luis aprueba la adopción de un bebé antes de su nacimiento

Una innovadora decisión judicial en San Luis ha transformado el proceso de adopción en el país, permitiendo que una pareja obtenga la guarda de un bebé antes de su nacimiento. Este caso singular destaca la importancia de la perspectiva de género y el bienestar de la infancia en situaciones de vulnerabilidad.

El juez de familia, Hugo Orozco, intervino en un contexto donde la gestante, enfrentando una situación de fragilidad, ya había decidido dar en adopción a su hijo antes de dar a luz. Esta determinación marca un hito en la jurisprudencia argentina.

El Proceso Único de Adopción en Santa Rosa de Conlara

Ubicada en la provincia de San Luis, Santa Rosa de Conlara fue el escenario de esta inusual adopción. Desde mayo del año pasado, la mujer embarazada había manifestado su deseo de entregar el niño en adopción, lo cual activó el protocolo que involucró a diversos actores del sistema de protección de la niñez.

Abordaje Integral y Respeto por la Decisión de la Gestante

El proceso incluyó la colaboración de funcionarios del Registro Único de Adoptantes, así como de profesionales de salud y psicología. El juez Orozco enfatizó la necesidad de manejar la situación con delicadeza, asegurando que la mujer no fuera presionada en su decisión, ya que «las mujeres no pueden ser obligadas a maternar».

Un Enfoque Sensible y Personalizado

Orozco detalló que en este caso se trabajó en conjunto con el hospital que supervisó el embarazo, estableciendo un ambiente que respetara la decisión de la mujer de no ejercer la maternidad. «No se le puede llamar ‘mamá’ durante los controles prenatales», subrayó, señalando la importancia de un trato adecuado y respetuoso.

Un Precedente para la Justicia Argentina

Este fallo no solo resalta la necesidad de políticas más inclusivas hacia mujeres en situaciones similares, sino que también establece un precedente significativo en el ámbito de la adopción. Orozco reconoció que a nivel nacional aún faltan herramientas adecuadas para abordar este tipo de casos, sugiriendo que las instituciones deben adecuarse a las demandas actuales de la sociedad.

La Entrega y la Nueva Vida para el Bebé

Finalmente, al nacer el bebé, se realizó una entrega privada, evitando la institucionalización del niño en un hogar temporal, un proceso que, a menudo, resulta burocrático y extenso. Gracias a esta medida cautelar, la pareja que aguardaba su llegada pudo llevarse al recién nacido sin retrasos ni complicaciones.

El juez concluyó: «Preguntarse por qué someter al niño a una institucionalización innecesaria cuando existía un listado de adoptantes dispuestos refleja la necesidad de acciones más rápidas y concretas en la justicia». Esta decisión de San Luis no solo transforma vidas, sino que también invita a una reflexión profunda sobre la maternidad y la adopción en el contexto contemporáneo.