Madre de los hermanitos intoxicados en Villa Devoto: ‘Estoy en crisis, destruida’

Un conmovedor suceso sacude a Villa Devoto, donde una madre enfrenta el horror tras descubrir a sus dos hijos y a la niñera inconscientes en su hogar. La tragedia resalta la importancia de las medidas de seguridad en el hogar.

Un hallazgo devastador

La impactante escena se reveló este lunes en un departamento de la calle Mercedes 4451, donde Soledad Sormunen, madre de dos pequeños, encontró a sus hijos, María Justina de 4 años y Juan Martín de 2, junto a su niñera de 32 años, todos inconscientes. “Estoy en crisis, destruida”, declaró la madre con profunda tristeza.

Causas de la tragedia

Las primeras investigaciones apuntan a una «deficiente evacuación de gases de combustión de un calefón», agravada por un conducto de ventilación bloqueado. Soledad aclaró que el gas de la cocina estaba cerrado, descartando así esa posibilidad como origen del accidente.

Detección de la intoxicación

La madre, al llegar a su hogar, corrió a la Comisaría Vecinal 11B, a pocos pasos de su vivienda. Policías y equipos de emergencia llegaron rápidamente, pero la niñera fue declarada muerta en el lugar. Los niños fueron transportados de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde lamentablemente también se confirmó su fallecimiento.

Recuerdos de una niñera excepcional

Con lágrimas en los ojos, Soledad habló sobre la niñera, a quien describió como un «angelito» que cuidaba a sus hijos con amor y dedicación. La mujer recordaba cómo la niñera llevaba a los pequeños a pasear, resaltando el vínculo especial que habían formado.

El riesgo del monóxido de carbono

Trabajadores de Metrogas confirmaron que la intoxicación fue ocasionada por el mal funcionamiento del calefón. Este gas, conocido por ser incoloro, inodoro e insípido, presenta un grave riesgo al ser indetectable para el ser humano. La falta de medidas de seguridad adecuadas en los hogares puede generar situaciones fatales.

Investigaciones en curso

La causa del trágico evento está siendo investigada por la Fiscalía N°13, bajo el mando del fiscal Marcelo Roma, que analiza las circunstancias de las muertes. Las autoridades recuerdan la importancia de realizar mantenimientos regulares en los equipos a gas para prevenir este tipo de incidentes, que pueden ser devastadores.