Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, expone su postura a favor de la apertura económica, cuestionando los argumentos que la frenan en el contexto nacional.

Defensa de la Apertura

En una reciente publicación en X, Sturzenegger abordó las preocupaciones sobre el diferencial de costos e impuestos que obstaculizan la apertura de la economía. Según él, esta perspectiva es errónea y limita el potencial de crecimiento del país.

Un Argumento Válido en el Pasa

El funcionario argumentó que la idea de esperar una reducción impositiva antes de abrir la economía es atractiva, pero incorrecta. Recordó que, históricamente, incluso en contextos de disparidad de productividad, el comercio ha demostrado ser beneficioso, haciendo eco de las teorías de David Ricardo.

Comercio y Productividad: Un Vínculo Inquebrantable

Sturzenegger explicó que las diferencias en productividad se deben a diversos factores, incluyendo tecnología y calidad del capital. Sin embargo, destacó que el comercio permite a los países especializarse en sus áreas de mayor eficiencia, generando beneficios mutuos.

Impacto Positivo del Comercio

El ministro remarcó que las economías con menor productividad son las que más pueden ganar del intercambio comercial, apuntando a recientes definiciones a favor de una mayor apertura en el ámbito gubernamental.

Empleo y Comercio: Mitos Desmentidos

En relación al vínculo entre comercio y empleo, Sturzenegger afirmó que abrir la economía no implica la destrucción de puestos laborales. Las importaciones y exportaciones, argumentó, se relacionan directamente y ambas flujos pueden coexistir de manera saludable para el mercado.

El Rol de los Impuestos

Sobre la carga fiscal, el ministro señaló que si bien representa una ineficiencia que impacta negativamente en la productividad, esto no debe ser un impedimento para los beneficios del comercio. Más bien, afirmó que las desigualdades generan oportunidades aún mayores en un escenario de apertura.

Reacciones del Sector Textil

Las declaraciones de Luis Caputo, ministro de Economía, sobre los precios de la ropa, han suscitado un fuerte debate en el sector textil. Empresarios y diseñadores han alzado la voz contra el enfoque del gobierno en medio de la controversia por las importaciones.

Críticas al Gobierno

La polémica se intensificó tras los comentarios de Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, quien afirmó que la importación de productos como jeans no afecta el empleo. Esta afirmación fue rápidamente criticada por economistas, como Julia Strada, quien defendió la importancia de la industria local y la necesidad de protegerla.