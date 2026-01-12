Maia Reficco: La Actriz de Broadway que Roba Corazones

La expectativa crece mientras el piloto argentino Franco Colapinto comparte momentos de su verano en Argentina y lanza un misterio que atrapa a sus seguidores con la posible conexión romántica con la actriz Maia Reficco.

A tan solo dos meses del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, Franco Colapinto aprovecha sus vacaciones en Argentina para compartir momentos especiales en Instagram. Sus publicaciones incluyen imágenes de diversión con amigos y su entrenamiento, pero una en particular ha cautivado a sus seguidores: una instantánea con la actriz argentino-estadounidense Maia Reficco, luciendo un casco de la escudería Alpine.

En poco tiempo, esta imagen se volvió viral, dando pie a especulaciones sobre una posible relación entre ambos. Ante el revuelo en las redes, Colapinto y Reficco interactuaron en los comentarios, avivando más rumores sobre su cercanía.

La captura de Franco Colapinto con Maia Reficco, luciendo el casco de Alpine

En los comentarios, Maia sorprendió con un mensaje en una mezcla de portugués y español: “Qué puedo saber eu”, a lo que el piloto respondió: “De qué estamos falando”, haciendo alusión a una frase popularizada por el DT argentino Luis Zubeldía, ahora un meme viral.

Además de este divertido intercambio, Maia también compartió días atrás un post que decía: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”, un guiño que resonó con el mensaje que Colapinto utilizó en su publicación: “Lindo verano para ser un ‘¡Deportista de alto rendimiento!’ Todo ready (listo). Ahora sí que empieza el 2026”.

A pesar del entusiasmo en redes sociales, aún no hay confirmaciones sobre un vínculo formal entre Colapinto y Reficco.

El intercambio de mensajes en la publicación de Colapinto

Maia Reficco, nacida en Boston el 14 de julio de 2000, creció en un entorno artístico gracias a su madre, la destacada cantante de tango y folclore Katie Viqueira. Tras regresar a Argentina en su infancia, Maia decidió mudarse a Los Ángeles a los 15 años para perseguir su sueño musical, obteniendo una beca en la prestigiosa escuela Berklee.

Su carrera despegó a los 17 años con el protagónico en Kally’s Mashup de Nickelodeon, y desde entonces ha acumulado éxitos en la actuación, incluyendo un papel en Pretty Little Liars: Original Sin y la interpretación histórica de Eva Duarte de Perón en Evita en Broadway.

Maia Reficco, exitosa actriz y cantante

A lo largo de su carrera, Maia ha continuado explorando su faceta musical con canciones como Tuya y Rápido y Furioso, mientras también se adentra en el cine con proyectos como A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow. A pesar de su éxito en el extranjero, destaca su conexión con Argentina como un pilar fundamental en su vida y carrera.