Familiares de presos en Venezuela esperan noticias mientras Trump es cauteloso

En un ambiente de desolación, familiares de presos políticos continúan esperando ansiosamente la liberación de sus seres queridos, tras el anuncio del gobierno venezolano sobre excarcelaciones.

Un entorno de angustia y anhelo en El Helicoide

Los alrededores de El Helicoide, uno de los recintos carcelarios más notorios de Venezuela, se han convertido en un escenario de desesperanza. “Liberen a mi hijo, por favor”, suplica Carmen Farfán, madre de José Gregorio Reyes, un detenido del que no sabe nada desde su arresto en Maturín. Junto a ella, Narwin Gil, cuñada de Reyes, comparte el dolor, ambas visiblemente conmovidas y angustiadas por la ausencia de noticias.

Desde el momento de su detención por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en noviembre del año pasado, la incertidumbre ha sido la única compañera de sus familias.

Las Promesas de Liberación Ganan Fuerza

El pasado jueves, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, sorprendió al público con un anuncio: el nuevo gobierno, liderado por su hermana Delcy Rodríguez, comenzaría de inmediato la liberación de “un número importante de personas venezolanas y extranjeras”. Este pronunciamiento ha llevado a muchos, como Farfán y Gil, a reunirse afuera de la prisión con la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos.

Un Clamor por Justicia

La angustia abunda en las filas de quienes aguardan. Aurora Silva, esposa del opositor Freddy Superlano, se aferra a la posibilidad de noticias sobre su esposo, detenidos en condiciones alarmantes, sin acceso a visitas o defensa. Por fin, después de 18 meses de incertidumbre, logró verlo a través de un vidrio, pero las condiciones son un motivo de preocupación constante.

La Lucha Continua

La familia de Superlano ha denunciado que la falta de información gotea desconfianza y desesperación. “Mis hijas llevan más de un año sin ver a su padre. Eso es algo que no se lo deseo a nadie”, comenta Aurora, cuya esperanza se entremezcla con la angustia.

Premio de Prisiones y Libertad

Según organizaciones de derechos humanos como Foro Penal, más de 800 personas son consideradas presos políticos. A pesar del aliento oficial, apenas unos 20 han sido liberados desde el anuncio, incluyendo a cinco ciudadanos españoles y a Rocío San Miguel, una abogada de derechos humanos. Esta limitada cifra alimenta la desconfianza sobre los verdaderos objetivos del gobierno.

Indignación y Confusión

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, un prominente líder opositor, expresó su frustración. Aunque voló rápidamente a Caracas esperando reencuentro con su padre tras el anuncio de liberaciones, no pudo verlo. “Te sientes derrotado, pero al mismo tiempo encuentras otra razón para luchar”, enfatiza, cuestionando la efectividad real de las liberaciones prometidas por el gobierno.

Una Historia de Malestar y Esperanza

Los rumores de liberaciones, que reflejan una relación delicada entre el gobierno venezolano y los Estados Unidos tras la reciente captura de Maduro, no han traído paz. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha insinuado una apertura a la cooperación, pero solo el tiempo dirá si esto se traduce en cambios significativos.

Frente a El Helicoide, la espera interminable sigue siendo la realidad de muchos. Las familias, que durante horas mantienen una vigilia, comparten llantos y oraciones, anhelando la libertad y vislumbrando la justicia.