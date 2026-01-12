Lo que Establece la Ley Provincial

Mendoza: Las Multas de Tránsito en 2025 y la Verdadera Historia Detrás de Tomar Mate al Volante

Las cifras de multas de tránsito en Mendoza han alcanzado niveles alarmantes en 2025. Sin embargo, un rumor en redes sociales ha generado confusión sobre sanciones por tomar mate al conducir. Aquí te contamos la verdad.

Durante el año 2025, se registraron más de 107 mil infracciones viales en Mendoza, donde la siniestralidad es preocupante, con 121 fallecimientos en accidentes de tráfico. Las infracciones más comunes incluyen maniobras peligrosas, como girar en U y desobedecer las líneas de tráfico, así como conducir sin cinturón de seguridad o sin licencia.

Circula en redes sociales que se imponen multas de hasta 500 mil pesos por tomarse un mate mientras se conduce. Esta afirmación es falsa. Según datos oficiales, hasta ahora no se han registrado multas específicas por esta práctica.

Normativa sobre la Conducción en Mendoza El Ministerio de Seguridad de Mendoza, a través de la Dirección Vial, aclara que tanto la legislación nacional como provincial establecen que el conductor debe tener ambas manos en el volante, a menos que sea necesario operar otros controles del vehículo.

La Ley de Tránsito de Mendoza Desde 2018, Mendoza cuenta con su propia Ley de Tránsito, que subraya la importancia de mantener las manos en el volante para garantizar un control óptimo del vehículo.

Orlando Corvalán, director de la unidad ejecutiva de Seguridad Vial de la provincia, explica: «No hay un reglamento que prohíba tomar mate, pero cualquier acción que implique conducir con una sola mano, como beber agua o fumar, puede considerarse una infracción».

Consecuencias de las Distracciones al Conducir El Ministerio de Seguridad recomienda a los conductores evitar tomar mate mientras manejan para prevenir distracciones. Un derrame de líquido caliente puede provocar la pérdida del control del vehículo, con consecuencias potencialmente fatales.

Estadísticas de Control de Tránsito en 2025 Desde enero hasta finales de diciembre de 2025, se realizaron 228.411 controles a vehículos, de los cuales se labraron 107.228 actas de infracción.

Las infracciones se clasifican en varias categorías: 17.116 faltas gravísimas y 81.496 faltas leves, así como 1.705 infracciones graves. Las penas varían entre 30 mil y 500 mil pesos dependiendo de la gravedad de la falta. Por ejemplo, las multas por conducir sin el cinturón de seguridad o las luces apagadas son consideradas faltas leves, mientras que conducir bajo los efectos del alcohol puede llevar sanciones de hasta 500 mil pesos.

Normas sobre el Consumo de Alcohol al Volante Mendoza presenta una normativa diferente en comparación con la ley nacional. La legislación provincial permite una concentración de hasta 0,5% de alcohol en sangre, mientras que la normativa nacional establece alcohol cero en las rutas.

Hasta diciembre de 2025, se realizaron 67.386 controles de alcoholemia, resultando en 1.022 actas por niveles de alcohol de hasta 0,99 gramos en sangre, y 1.319 actas por superar 1 gramo.