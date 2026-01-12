El Derecho a la Información en Peligro: Impacto en Víctimas Más Allá de los Periodistas

La reciente investigación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) revela un inquietante fenómeno en la comunicación política contemporánea: los insultos del presidente Javier Milei a través de la red social X no son solo una falta de modales, sino una estrategia para deslegitimar el periodismo y silenciar voces críticas.

Según Paula Moreno Román, del FOPEA, el informe que examina los ataques de Milei en redes sociales muestra cómo el insulto se convierte en un mecanismo para erosionar la credibilidad del periodismo y limitar el debate. En lugar de argumentar y presentar ideas, se busca descalificar a quienes indagan y cuestionan al poder.

Las Redes como Plataforma de Deslegitimación

El estudio analizó más de 100.000 tuits del presidente y sus retuits, revelando un patrón claro: cada ataque a los medios genera una ola de apoyo agresivo, amplificando el mensaje original. Moreno Román ilustra cómo, desde la cima del poder, las agresiones se propagan y se intensifican, llevando a una «disciplina» que afecta no solo a los periodistas, sino al derecho a la información del público.

La Agresión como Estrategia de Poder

Moreno Román explica que el objetivo es claro: desgastar y aislar a los críticos, creando un ambiente que impulse la autocensura entre los periodistas. «Cuando se logra intimidar, la sociedad pierde su derecho a estar informada», sostiene. Así, el daño no es solo a nivel corporativo, sino que se institucionaliza.

La Impactante Correlación con Decisiones de Estado

– ¿Qué revela el informe sobre la dinámica de poder en Argentina?

«Nos muestra que hay un intento de cancelar el periodismo crítico. Las agresiones provienen de la cúpula política, y los insultos se alinean con decisiones de gobierno, distrayendo a la opinión pública de otros asuntos importantes», señala.

Desinformación y Desconfianza

El ‘estilo Milei’, argumenta, implica una constante desinformación que crea desconfianza en los medios. La estrategia de atacar a periodistas creíbles es un intento de llevar a la sociedad a cuestionarse la veracidad de la información, debilitando así a aquellos que podrían desafiar al poder.

Conflictos y su Papel en el Ecosistema Mediático

En este contexto, la creación de «periodistas enemigos» transforma la conversación pública. Con esta táctica, el gobierno controla la agenda mediática y limita el acceso a fuentes oficiales, dificultando el trabajo de los comunicadores y reduciendo la transparencia en el informativo.

Demandas para las Plataformas Sociales

Moreno Román y su equipo solicitan que las plataformas como X implementen medidas de transparencia algorítmica y moderación, enfatizando que las narrativas extremistas deben ser manejadas con responsabilidad. En la actualidad, esta solicitud parece poco probable en el contexto argentino.

Las Expectativas para el Futuro

– ¿Qué señales deberían monitorearse en un año sin elecciones?

«Esperamos una disminución de la agresión en la conversación pública. Debemos observar si los niveles de insulto bajan y cómo reacciona la sociedad ante esta situación», afirma.

Propuestas para un Diálogo Saludable

a falta de una respuesta clara, se requiere un esfuerzo conjunto para investigar y exponer la mecánica de la deslegitimación. «El objetivo es alcanzar una convivencia donde las diferencias se discutan sin recurrir al agravio como método habitual», concluye.